En un final electrizante, Miami Heat supera a los Lakers de LeBron James y prolonga la lucha por el anillo de la NBA

Bestial, tremendo, infartante. Y sobre todo bonito.

Los Ángeles Lakers y LeBron James deberán esperar un partido más hacer historia en la NBA.

En una partido electrizante, el mejor de los que se jugaron hasta ahora, Miami Heat superó 111-108 a la franquicia angelina y descontó en la serie final de la liga de básquet más importante del mundo.

Jimmy Butler, que terminó con 35 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias, fue la gran figura del triunfo.

El número 23 de los de púrpura y dorado también estuvo brillante con 40 puntos que no alcanzaron para celebrar el título.

Este domingo, 11 de octubre de 2020, se jugará el sexto partido de las finales en la burbuja de Orlando.

Fue un primer tiempo frenético el del juego 5 de las finales de la NBA entre Los Ángeles Lakers y Miami Heat. El cuarto inicial fue muy parejo y terminó 25-24 en favor de los dirigidos por Erick Spoelstra, que tuvieron a Duncan Robinson y a Jimmy Butler como goleadores con 8 puntos.

En el equipo que tiene la ventaja 3-1 en la serie sonaron todas las alarmas cuando Anthony Davis quedó tendido en el suelo en el cierre del período: cuando restaba menos de un minuto para el final, el número 3 de LA se tomó la zona del talón de su pie derecho, pero luego se incorporó por sus propios medios y volvió a la cancha.

El pivot fue el goleador, también con 8 unidades, de la franquicia angelina.

Ya en el segundo cuarto se vio la mejor cara de Miami, que llegó a estar al frente en el marcador por 11 puntos, gracias a un gran parcial anotador para Butler. El 22 del Heat cerró la primera mitad con 22 tantos y un triple casi sobre la chicharra para que su equipo cierre con ventaja (60-56). Además, el alero sumó 6 rebotes y 6 asistencias en 23 minutos en cancha.

El que sacó la cara para ayudar a la remontada de los Lakers fue LeBron James, que fue el goleador de su equipo con 21 puntos.

El tercer cuarto mostró la mejor versión de lo que son estas finales en la burbuja de Orlando.

