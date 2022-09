La inconmensurable España de Scariolo se planta en las semis del Eurobasket: ¿A que no adivinas cuántas van seguidas?

La Selección Española de Baloncesto es pura historia. El combinado nacional de baloncesto lleva desde 1997 clasificándose de manera consecutiva a, mínimo, unas semifinales europeas.

Un hito completamente al alcance de sólo los grandes y que demuestra que, en este Eurobasket 2022, el principal artífice de todo no es otro que Sergio Scariolo. Porque nuestra selección comenzaba el torneo europeo con muchas dudas.

Con un equipo falto de experiencia después de tener que hacer un relevo generacional, los de Scariolo tiraron de garra y de orgullo para vencer en cuartos a Finlandia por 100-90 el pasado martes 13 de septiembre.

La cita con los finlandeses era una auténtica prueba de fuego. Sobre todo, teniendo en cuenta que venimos de la mejor generación de nuestra historia en el baloncesto: de los Felipe Reyes, Pau y Marc Gasol y compañía, tan sólo nos queda Rudy Fernández.

Y es que, el alero del Real Madrid fue clave en la victoria de los suyos. El veterano Rudy, curtido en mil batallas, echó una bronca monumental a sus compañeros en el descanso, tirando de galones como el capitán que es de nuestra selección.

«Le estaba escuchando y me parecía que hasta se estaba pasando con el tono«, contaba tras el partido un Sergio Scariolo encantado con su capitán. «Después de lo que ha dicho, yo no he tenido que levantar la voz ni un decibelio. El impacto emocional que hacía falta en ese momento ya lo había conseguido él».