«El fútbol no cambió tras la II Guerra Mundial y no lo hará por un virus»

El fútbol volverá a ser lo que fue, y en poco tiempo los aficionados regresarán a los campos a disfrutar de sus clubes y a desatar toda la pasión por el deporte más seguido del mundo.

Es el optimismo que desborda el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, quien concedió una entrevista a The Guardian y desde esa palestra mostró toda su certeza de que la situación actual por el COVID-19, «cambiará antes de lo que muchos piensan».

«Estoy absolutamente seguro de que el fútbol con aficionados volverá muy pronto» expresó el esloveno, quien incluso afirmó que se apostaría un millón de euros a que la Eurocopa se podrá celebrar en 2021, «lo haría. No sé por qué no sería así. No creo que este virus dure para siempre».

«No me gusta esta visión apocalíptica sobre la segunda y la tercera oleada del virus, o incluso a una quinta oleada. Las personas que conoces morirán algún día, pero ¿tenemos que preocuparnos hoy? No lo creo. Estamos listos y seguiremos las recomendaciones de las autoridades, pero estoy absolutamente seguro, personalmente, de que el fútbol con aficionados volverá muy pronto», valoró.

Ceferin afirmó que «queda mucho trabajo por hacer», a pesar del progresivo avance del fútbol europeo, después de algunas semanas de inactividad ante la pandemia, con la Bundesliga ya de vuelta y otras ligas importantes como la española ultimando su retorno.

Pese a todo, el mandatario se mostró convencido de que «nada cambiará para siempre» y de que «las cosas volverán a la normalidad» cuando pase la pandemia. «El fútbol no cambió después de la Segunda Guerra Mundial, o de la Primera Guerra mundial, y tampoco cambiará debido a un virus. La gente ha dicho muchas veces que el mundo no será el mismo cuando pase y puede ser cierto, pero mi punto de vista es, ¿por qué no pensar que el mundo será mejor después de este virus? ¿Por qué no pensar que seremos más inteligentes o que entenderemos lo frágiles que somos? Siempre hay lecciones que aprender», transmitió.

«Estuve en Suiza la semana pasada por primera vez en dos meses y tuve reuniones de nueve de la mañana a once de la noche. Hay tanta información, tantos problemas de calendario y tanto dinero que perderemos, docenas de millones… Es difícil conciliar el sueño por la noche. Sería bastante irresponsable si pudiera quedarme dormido inmediatamente después de un día así. La situación de la UEFA no es alarmante, no estamos en una situación peligrosa, pero nos preocupamos por los clubes y las ligas», concluyó.