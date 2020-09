El ‘gamer’ español más famoso se pica de lo lindo con Courtois: «¡Eres peor que Ter Stegen y Oblak!»

Thibaut Courtois sucumbió ante el mundo de los videojuego.

El portero del Real Madrid se atrevió a enfrentarse a Ibai Llanos, el famoso locutor de eSports que hecho de las suyas con el Kun Agüero, Sergio Reguilón y muchos otros famosos.

Este martes 8 de septiembre de 2020, el conocido gamer y youtuber, publicó un encuentro que sostuvo con el futbolista belga durante una partida al juego Among Us.

«¡Qué hace Courtois, Qué hace Courtois, Ter Stegen es muchísimo mejor que tú. Y Jan Oblak también. Zidane mira lo que hace tu puto portero!«, se le escucha decir a Ibai en una mezcla entre enfado y risas.

Ante esto, Thibaut no se queda callado y le suelta: «puto gordo», con lo que Ibai saltó de su silla entre risas.

El encuentro con el Kun

Courtois no es el único que se ha medido contra el ‘gamer’ español, el Kun Agüero hizo lo mismo, pero ante su falta de experiencia sufrió muchísimo.

Ibai, como Impostor, se lo encontró solo en repetidas ocasiones, y no desaprovechó la oportunidad para eliminarlo de la partida. Pero la cosa no terminó allí, ya que en otra partida en la que Ibai fue el Impostor, no tuvo mejor idea que matar a Barbe en una sala que estaban solos con el Kun, e inculparlo.

«Vos sos gilipollas», le dijo Agüero que intentó, sin lograrlo, que el resto de los jugadores creyera en él para que eliminaran a Ibai.

La influencia del streamer pudo más y terminaron cargándole el muerto a Agüero y eyectándolo de la nave, cuando no había hecho nada.