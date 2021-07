Luis Enrique advierte del peligro de Suiza: «Como bloque, es de las mejores de la Eurocopa»

Luis Enrique Martínez advirtió que Suiza es un equipo que puede resultar muy peligroso, como demostró con Francia.

El seleccionador español de fútbol tildó al rival de ‘La Roja’ como una de las mejores selecciones del torneo «como bloque».

«La realidad es que ha pasado Suiza y el resto no tiene importancia. La suerte o desgracia es que las dos nos conocemos bien porque nos enfrentamos en la Liga de Naciones. Va a ser muy complicado. Como bloque son de los mejores de la Eurocopa, a nuestro nivel, por cómo presionan y atacan», comentó en rueda de prensa.

Respecto a los precedentes, Luis Enrique subrayó que en Valdebebas fueron «muy superiores» a Suiza, que apenas le generó una ocasión, pero que no anduvieron acertados en ataque.

«Los dos partidos, tanto el de Suiza como el de Madrid fueron muy complicados. Creo que somos una de las mejores selecciones a nivel defensivo. Repasando los dos goles (finales) contra Croacia la actitud del equipo es muy buena y estoy muy contento por cómo gestionamos en defensa esos diez minutos finales. Me quejaba de lo que hicimos con el balón en esos diez minutos», aclaró.

El seleccionador nacional recordó que Suiza tiene un seleccionador, Vladimir Petkovic, con 77 partidos en el banquillo helvético. «Suiza ya sabes que te va a generar problemas, independientemente de los jugadores que jueguen. Es un equipo difícil de batir, que opta a todo como nosotros», advirtió.

A pesar de lograr la clasificación para los cuartos frente a Croacia en la prórroga, Luis Enrique aseguró que no pagarán el cansancio. «El físico no nos va a condicionar, en absoluto. Los números de los GPS son impresionantes. Hay entrenamientos en los que repiten esos números. Si de cabeza estás convencido, vuelas; si no te funciona la cabeza, parece que corres menos. Físicamente estamos a tope, diría yo», señaló.