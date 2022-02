Usuario Arroba: «Seguramente Alfredo Duro no hubiese sido director deportivo del Getafe de haber estado en El Chiringuito»

Tras la periodista Danae Boronat, el siguiente entrevistado en ‘El Var de Periodista Digital’ es David Acosta, más conocido para muchos cómo Usuario Arroba en Twitter, y autor del libro Aviones y verbenas.

Durante la entrevista repasamos los temas más relevantes de su obra y, también, de su exitosa cuenta tuitera, que tiene más de 80.000 seguidores: es uno de los internautas más conocidos de ‘Twitter fútbol’.

Pregunta: Bienvenido al ‘Var de Periodista Digital’. ¿Quién es David Acosta, también conocido cómo Usuario Arroba en Twitter?

David Acosta.: Una persona muy normal, muy “random”.

P.: En octubre del 2021 sacaste el libro Aviones y verbenas, nominado por la revista Panenka a mejor libro del año ¿Qué sentiste en ese momento?

D.: No me lo esperaba porque yo creo que todo el tema de libros de fútbol está proliferando de manera brutal. Cada año salen mejores publicaciones de gran calidad y estar nominado entre los 11 mejores es una sorpresa y es un orgullo que cuenten con mi libro para esto.

P.: En tu libro repasas la historia del Getafe desde tu experiencia. ¿Con qué temporada has disfrutado más? Porque has vivido grandes momentos cómo aficionado, desde el conocido cómo Eurogeta actualmente hasta los inicios del club en Segunda B.

D.: Te quedas con momentos puntuales. Hemos tenido años en los que hemos quedado en los puestos medio de la tabla que recuerdas menos que una que se salva en el último partido de la temporada. Yo he disfrutado mucho cuando hemos viajado con el equipo en Ámsterdam, Basilea…

P.: Si tuvieses que firmar ahora mismo que el Getafe se salva en el último partido de la temporada, por disfrute propio, ¿lo firmarías?

D.: Si eso significa que nos salvamos te lo firmo porque estamos en la pelea por la permanencia. Es verdad que tampoco deseas empezar tan mal cómo hemos empezado. Perdimos siete partidos seguidos, pero lo bonito es que se vive cada partido cómo si fuese una final. Es un poco masoquista pero estamos disfrutando de que cada partido sea tan importante, sobre todo los de casa y contra los rivales directos.

P.: En tu libro hablas del tópico que hay en torno a la afición del Getafe. Que no va mucha gente al estadio o que sois 4 gatos ¿Qué se siente cuando te dicen eso?

D.: Yo creo que se ha convertido en una especie de cliché, de chiste fácil. Creo que es erróneo luchar contra eso porque tampoco pasa nada. Ser del Getafe tiene más mérito que otras circunstancias. Hay que tener en cuenta que el Getafe está muy cerca del Atleti y del Madrid y que ha estado muchos años en segunda y segunda b. Luego aparte Getafe es una ciudad que se crea en los 50 y 60 y viene gente de otros sitos. Es gente que está haciendo su signo de pertenencia a la final y que haya tanta gente que sufra y viva el Getafe tiene mucho mérito.

Entiendo que es un chiste y no pasa nada porque los del Getafe sabemos que no es así.

P.: Precisamente se dice que el aficionado del Getafe es simpatizante del Atleti o del Madrid ¿Realmente es así?

D.: Yo creo que eso pasa en muchos lados. En mi caso no vivo el Getafe desde siempre, desde los 12. Al principio yo tenía simpatía por el Real Madrid porque mi padre era madridista. Es un tema muy libre en el que cada uno tiene sus preferencias y cada vez hay más niños que son del Getafe. Yo por ejemplo medio obligo a que mis hijos sean del Getafe.

P.:También has vivido momentos complicados cómo aficionado del Getafe. Las finales perdidas de la Copa del Rey, el descenso en Sevilla, la eliminación contra el Bayern de Múnich ¿Cuál es la que más sufriste?

D.: Diría que la eliminación contra el Bayern. Porque al final vivir una final cómo aficionado del Getafe es una fiesta. Te pega un bajón tremendo porque al final lo que quieres es ganar pero celebras el evento cómo una fiesta. Pasas un mal rato pero corto.

El tema del Bayern fue diferente por cómo fue. Jugábamos contra un equipazo y el estar con 10 jugadores desde el minuto 1 y ponernos 3 a 1 en la prórroga y que el Bayern marcara dos goles fue cómo un guión hecho por alguien que odiaba al Getafe. Además había mucha expectación, desde clientes a compañeros de trabajo que tuvo un final dramático y fue muy doloroso por eso.

P.: También hablas del nombramiento de Alfredo Duro, que era y sigue siendo periodista, entre 2004 y 2007 cómo director deportivo del club ¿Crees que si en un hipotético caso hubiese sido colaborador de ‘El Chiringuito’ en ese tiempo hubiese sido elegido cómo director deportivo?

D.: No lo sé pero seguramente no. Para empezar porque creo que está ganando más dinero ahora que en aquella época. Cuando trabajas en un club humilde con recursos limitados es mucho más complicado que ser tertuliano de El Chiringuito. Alfredo Duro al final tiene esta imagen que se crearon en las redes sociales y que haya estado 3 años aquí forma parte de nuestra historia. Yo que desarrollé esa cuenta de Twitter se estaban dando todos los ingredientes para comentar la historia en el libro.

P.: Precisamente te iba preguntar sobre tu cuenta de Twitter, Usuario Arroba ¿Cómo surgió esa idea y si pensabas que ibas a llegar a tanta gente?

D.: No hay ningún plan ni ninguna propuesta de llegar a 80.000 seguidores. Es una red social que me gusta y la utilizo cómo forma de evasión. Tengo 38 años pero me río mucho con tweets de chavales. Yo utilizo Twitter para evadirme. No ha habido ningún plan detrás, ha sido todo una evolución.

P.: ¿Consideras a Bordalás cómo el mejor entrenador del Getafe?

D.: Si no el mejor, uno de los mejores. Yo viví ese inicio de temporada en segunda que pensaba que nos íbamos a Segunda División B y ese mismo año llegó Bordalás. Nos consiguió meter en la liguilla de ascenso y en un par de años llegamos a jugar en Europa. Es un entrenador que no se puede negar que tiene un estilo que marca una forma de jugar muy reconocible y que saca y exprime lo mejor de sus jugadores.

Nos metimos en Europa y estuvimos a puntito de jugar la Champions, que son palabras mayores.