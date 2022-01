Danae Boronat: «Creo que el Madrid no se sentía orgulloso cuando creó su equipo femenino»

Danae Boronat es una de las figuras más reconocidas en el periodismo deportivo. Nacida en Tarragona, la periodista publicó un libro en marzo de 2021, No las llames chicas, llámalas futbolistas en el que muestra la evolución del fútbol femenino a lo largo de los años y las continuas actuaciones machistas que ha sufrido este colectivo.

En charla con Periodista Digital, Boronat repasa los temas tratados en su libro y la actualidad del deporte.

Su influencia en el periodismo deportivo es tan grande que la tarraconense ha sido la primera mujer en narrar un partido de liga española en una televisión. Fue un Atleti-Sevilla en mayo de 2019, lo que para ella supuso “un subidón tremendo porque vi la reacción de chicas jóvenes que me escribieron diciendo que nunca se habían planteado que las mujeres pudiesen narrar fútbol y a lo mejor ahora se lo plantean. Son hechos que marcan porque rompes un techo de cristal, al igual que el Balón De Oro a Alexia Putellas”, confiesa.

La presentadora de Movistar+ considera que Alexia ha ganado el mayor premio individual de la historia del fútbol “a base de talento individual y esfuerzo, no por un contexto que le haya favorecido”. Y es que, Danae Boronat denuncia la falta de profesionalización -uno de los temas principales en el libro- en el fútbol femenino. “Este premio sirve para avanzar y dar más visibilidad al fútbol femenino, pero no es una realidad que se den en muchas de las otras jugadoras de nuestra liga porque no tienen las condiciones necesarias para ganar el Balón De Oro. Es imposible porque no tienen todo lo que necesita una jugadora para desarrollar su talento al máximo. Ahora mismo el Barça son un grupo de privilegiadas en España, e incluso en Europa, porque se las trata más de manera profesional, y precisamente eso es lo que necesita el fútbol femenino para dar ese salto.”, aclara.

Además, Danae considera que, para estar a la par con el masculino, el fútbol femenino debería de tener “las mismas oportunidades».

«Un ejemplo es el Barça, que trata por igual al masculino que al femenino, no en cuanto a sueldos porque es muy complicado que las paguen lo mismo por el volumen de negocio que hay, pero sí en cuanto a oportunidades. Por ejemplo, tienen la misma oportunidad de jugar en el Camp Nou, cosa que parece incomprensible que antes no ocurriese”, aclara.

Respecto a su libro, No las llames chicas, llámalas futbolistas, un interesante capítulo es en el que cuenta el por qué del episodio de las jugadoras de la Selección Española en 2015 contra el que fue su seleccionador, Ignacio Quereda.

El técnico, apoyado en su momento por la Federación Española de Fútbol, fue destituido del cargo finalmente por las continuas vejaciones y maltratos hacia las futbolistas gracias a que estas lo denunciaron ante los medios. Danae cree que después de este episodio “las jugadoras han perdido el miedo a denunciar este tipo de actos machistas. Siguen ocurriendo cosas, pero no son tan graves”.

Hablando de la Selección Española, Danae se muestra muy optimista con la evolución y la candidatura de España en las próximas citas. Un punto de inflexión fue el encuentro que enfrentaron las jugadoras de la Selección contra Estados Unidos en el Mundial de 2019, en el que las españolas les compitieron de tú a tú. “Me alegré mucho porque en EEUU tienen 30 años de ventaja a España en cuanto a apuesta para que las niñas jueguen al fútbol. Ahí veo que aquí, en España, hay mucho talento y mucha tradición por el fútbol. Si a ese talento se le añade un método, gracias al Barça y Atlético, sobre todo, pueden dominar a una selección que están más dotadas físicamente que las españolas”.

Además, Danae se mojó: “Estoy segura de que España será favorita en esta próxima Eurocopa.”

Otro asunto tratado en el libro es lo que supuso la entrada del Real Madrid en el fútbol femenino. Danae cree que “el Real Madrid debería de dar más de visibilidad a su equipo femenino para permitir que este crezca por todo lo que supone este club”.

“Al principio tuve la sensación de que el Madrid lo estaba haciendo a escondidas, como si no se sintiera orgulloso de haber dado ese paso. Cada vez van avanzando más con pequeños gestos, pero falta mucho y creo que hay que exigir a todos los grandes todos los medios y oportunidades”, añade.

Concluyendo la entrevista, la periodista catalana confesó que, a pesar de que el momento que más le ha marcado en su carrera profesional fue en la televisión en Deportes Cuatro, lo que más le gusta es la radio porque “ahí es donde empecé y donde creo que se hace mejor periodismo”. También, se considera una aficionada más del equipo de su ciudad, el Nàstic de Tarragona y tiene la esperanza de narrar la próxima Eurocopa Femenina.