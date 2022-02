Laporta pensó en un tertuliano de ‘El Chiringuito’ como fichaje para la secretaría del Barça

El meme casi se hace realidad. Y es que, según el medio ‘Mundo Deportivo’, el actual tertuliano de ‘El Chiringuito’, Jorge D’Alessandro, estuvo en la órbita de fichajes de Laporta para ocupar un puesto en la secretaría técnica del Barcelona.

Esto mismo lo confirmó el argentino en el programa de anoche, domingo 20 de febrero, en ‘El Chiringuito’.

😮"LAPORTA dijo que habían PENSADO en MÍ para la SECRETARÍA TÉCNICA" 💥"Unos directivos dicen que es IMPOSIBLE porque estaba siendo MUY DURO con el BARÇA en el TEMA MESSI" La respuesta de @pibedale en #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/taUSqYu2ku — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 21, 2022

El Presidente del Barça había recibido buenas referencias de D’Alessandro después de una magistral conferencia suya en La Masía a varios entrenadores del filial.

En agosto, Miguel Angel Gómez Iturbe, delegado del Barça en País Vasco, le propuso al presidente tantear la opción del argentino. No obstante, de acuerdo con el citado medio, las razones de su no contratación no fueron por su ideología futbolística, sino por la política.

¿La razón por la que no se acometió finalmente su fichaje? La respuesta es Leo Messi. Y es que el tertuliano había sido muy crítico con gestión de la renovación de su compatriota que no gustó nada a Laporta y decidió descartarlo finalmente.

Sorprende que Laporta pensara en D’Alessandro pues, debido a la crisis futbolística con Koeman -antes de la llegada de Xavi-, Twitter se llenó de memes en los que muchos internautas compartían el siguiente post:

Y es que muchos fans ‘deseaban’ al argentino como sustituto de Koeman pero, por desgracia para ellos, el elegido fue Xavi Hernández.

Pero, dejando de lado lo ‘humorístico’, no es la primera vez que D’Alessandro se queda cerca de fichar por el Barça.

Durante la etapa de futbolista del argentino, en 1974, Núñez se interesó por su fichaje mientras éste estaba en las filas de la UD Salamanca. Debido al ‘derecho de retención’ que había en aquella época, D’Alessandro no pudo recalar en las filas azulgranas.