Cristóbal Soria mete el dedo en la herida del madridismo en ‘El Chiringuito’

Cristóbal Soria estuvo feliz, dando la nota en ‘El chiringuito’ y no es para menos, la goleada del Barcelona en el ‘Clásico’ al Real Madrid a domicilio, en el Bernabéu, acortó un poquito más las distancias entre los de Xavi Hernández y el conjunto de Ancelotti, de hecho a modo de resumen del partido, Soria picó un poco a la casa blanca:

De esta manera resumía el que fue, durante 11 años, Delegado de Campo del Sevilla, el clásico del pasado 21 de marzo, levantando ampollas entre el resto de tertulianos madridistas, sobre todo cuando hizo unos comentarios sobre la personalidad del madridismo y la casta ganadora «hoy no hay ADN, hoy no es «vamos Madrid hasta el final».

Tras el cuarto gol del Barcelona, que sellaba la goleada y parecía acabar con la esperanza blanca, muchos aficionados comenzaron a abandonar el Santiago Bernabéu desesperados y decepcionados, como captaron las cámaras de fuera del estadio de ‘El Chiringuito’, eran muchos los madridistas que salían cabizbajos, sin ganas de hablar y los que lo hacían hablaban de «vergüenza».

El comportamiento de la afición, abandonando las gradas en el minuto 70, indignó a Cristóbal Soria, a quien le pareció una soberana vergüenza abandonar a tu equipo sin animar hasta el 90, así que decidió rajar un poco más sobre el madridismo:

Aún así el sevillano comentó sobre cómo llegaba el Barcelona al enfrentamiento, las expectativas que tenía sobre el partido, sobre el cuadro blaugrana y por supuesto, sobre el entrenador del Barcelona Xavi, a quien le otorga un gran reconocimiento por su racha, y sobre todo por «dejarle la cara colorada» al Real Madrid:

Estas declaraciones buscándole las cosquillas a sus compañeros madridistas, consiguieron encender a José Luis Sánchez que indignado por la efusividad del sevillano, le echó en cara que siendo aficionado del Sevilla, se alegre tanto de una victoria de su rival directo, el Barcelona, pero Cristóbal Soria se limitó a justificar su antimadridismo y escudarlo en «cuando me atacas personalmente ya sé que lo que te digo te hace daño».

Estos cruces de palabras generaron un pique que subió la tensión, y llevó a José Luis a llamar envidioso e incluso niño pequeño a su compañero Soria:

«Hay diferencias entre hablar con el corazón como habla Jota Jordi o el Lobo Carrasco y hablar desde el rencor y la envidia que le tienes al Madrid, y aprovechas para subirte a cualquier carro o furgoneta que pase por ahí para atizarle al Madrid, creo que siendo del Sevilla deberías estar triste, y no queda forzado como ponerte a bailar y a saltar como si tuvieras cuatro años».

El pique no llegó a más y simplemente todo quedó en un cruce de palabras en el que ninguno respondía las ‘acusaciones’ del otro tertuliano, quedó en tablas, sin embargo Cristobal Soria quedó obsesionado con el concepto de aficionados de un equipo abandonando el terreno de juego antes de que el árbitro dé por concluido el encuentro, y eso no demuestra el «vamos Real, hasta el final» que se predicaba contra el PSG.

Soria oyó las palabras de su compañero, pero hizo oídos sordos y continuó picando a la parroquia madridista por abandonar el graderío del Bernabéu «la gente quiere saber ¿¡Por qué habéis dejado el Bernabéu solo, por qué!?».

Bromas aparte y más allá de comentar el resultado y las estrategias de ambos equipos, así como el nivel de sus jugadores en el ‘Clásico’, el propio Josep Pedrerol y sus tertulianos quisieron hablar sobre la polémica, la actuación del árbitro principal Martínez Munuera y su asistente en el VAR Mateu Lahoz, el más criticado, con nombres y apellidos por Pedrerol, fue tajante «en el minuto 10 Aubameyang merecía estar en la calle, roja absolutamente clara».

«¿Cómo puede ser que un árbitro que está en el Var, con un montón de monitores, no juzgue y no diga que esto es roja?, ¿Cómo es posible que un árbitro como Mateu Lahoz no vele por la integridad de los futbolistas?».