La 'resaca' de la 14: las lágrimas de Marcelo, la promesa de Hazard, los insultos a Mbappé...

El Real Madrid sigue celebrando su 14 Champions League. Tras ganar al Liverpool en París el pasado sábado 28 de mayo, con un gol de Vinícius y una auténtica exhibición de Courtois, los de Ancelotti escribieron un capítulo más en su libro de historia.

Y por supuesto, eso había que celebrarlo y por todo lo alto. Y eso ocurrió el domingo 19 de mayo. La plantilla al completo del Real Madrid ofreció la Champions primero a la Virgen de la Almudena, tal y como manda la tradición -también lo hace el otro grande de la ciudad, el Atlético de Madrid-.

El obispo de la catedral Carlos Osoro de Madrid fue ‘víctima’ de la fiesta. Y es que cuando estuvo dando su discurso, alabando la grandeza de la gesta conseguida por los blancos, los fans le interrumpieron al son de «¡Que bote el obispo!», que provocó la sonrisa de algún que otro jugador.

Posterior a esto, los jugadores enfilaron hacia el autobús dirección Cibeles. La diosa era la siguiente parada donde esperaban miles de aficionados que querían involucrarse en la fiesta.

Hazard y su promesa al madridismo

Cuando llegaron, los jugadores y el cuerpo técnico tuvieron algunas palabras para sus fans. Pero por encima de los discursos de sus compañeros, el que destacó fue el de Eden Hazard.

El belga, que llegó al Real Madrid en el verano de 2019, no ha tenido de momento el rendimiento que se esperaba de él. Y eso mismo lo sabe el bueno de Hazard, que hizo una promesa que volvió a ilusionar al madridismo:

«Madridistas, llevo tres años aquí con muchas lesiones, con muchas cosas… Pero el año que viene lo voy a dar todo por vosotros«.

El jugador, con esas palabras, dejó claras dos cosas: que está en deuda con el Real Madrid, y que continuará la temporada que viene a las órdenes de Ancelotti.

Eden Hazard: “Este año no he podido, pero el año que viene lo voy a dar todo por ti” Y Todos los jugadores corren a abrazarlo. pic.twitter.com/l9GbnDVnRI — FeliZidane (@Felizidaane) May 29, 2022

Además, nada más terminar de hablar, los compañeros de Hazard hicieron piña y comenzaron a abrazarle y a dar saltos de alegría. Hay que destacar que a pesar de la fiesta por la decimocuarta, la afición del Real Madrid no se olvida de la traición de Kylian Mbappé a los blancos.

¡Mbappé, h*** de p***!

De hecho, el astro francés se coló en plena fiesta. Cuando Marcelo, el capitán del equipo, cogió el micro le interrumpieron: «¡Mbappé, h*** de p***!«, cantaban desde el público casi por unanimidad y durante varios segundos, hasta que el speaker del Real Madrid cortara los insultos para ceder la palabra a los futbolistas merengues.

@KMbappe esto es lo que te espera rata pic.twitter.com/2VhTNmcEED — yesuuu (@_jpr_7) May 29, 2022

Pero lo más emocionante de la fiesta blanca fue, sin dudar alguna, las lágrimas de uno de los mejores jugadores de esta última década, Marcelo. Y es que, tras su paso por la diosa Cibeles los futbolistas pusieron rumbo al Santiago Bernabéu a ofrecer la 14 a los miles de aficionados que se sumaron a la fiesta blanca.

Las lágrimas de Marcelo por su despedida

Porque todo el mundo sabía, incluido Marcelo, que su etapa en el Real Madrid había terminado. Y qué mejor manera de cerrar un ciclo que levantando la decimocuarta orejona del club, convirtiéndote así en el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid: 25 exactamente.

Por todo ello y por todo lo que representa Marcelo para el madridismo, su despedida estuvo a la altura de su leyenda. Como capitán del equipo y como es habitual en estas fiestas, el brasileño salió el último del túnel de vestuarios con la Champions en sus manos.

Toda la grada le aclamaba, por lo que Marcelo se arrodilló ante ellos. Fue entonces cuando se derrumbó y no pudo contener las lágrimas. De hecho, también le costó hablar por la emoción:

«Es un momento maravilloso de mi vida, cierro un ciclo aquí, en el mejor club del mundo. Hoy no es un día de tristeza, pero es un día de alegría porque hemos ganado otra vez más el mejor campeonato del mundo. Estoy muy orgulloso de mí y mi familia también lo está. Hemos vivido muchas noches mágicas juntos. Os digo una cosa, el futuro del Madrid está muy bien con los jóvenes. Hala Madrid»

El lateral brasileño, que fue manteado por todos sus compañeros, todavía no se ha ido y ya piensa en seguir en el Real Madrid desempeñando otras funciones, tal y como dijo en el Real Madrid TV: «He llorado, mi familia ha llorado. Siempre creí mucho en mí, pensaba hacer historia, pero no había pensando en 25 porque estaba Gento con 24 o 23. Me voy de aquí muy feliz. Me han fichado para ganar títulos y lo he conseguido. Sé que no será el último día aquí, tengo que hacer otra cosa en el club».

🏆 La guinda de las presentaciones, la salida de Marcelo como capitán y jugador con más títulos en la historia del Real Madridhttps://t.co/ivaLZSlWBF #DeParisACibeles #RealMadrid pic.twitter.com/jLPCDYs0SG — MARCA (@marca) May 29, 2022

Además de a su capitán, el Bernabéu también despidió a Gareth Bale. El galés, que no continuará en el club blanco, finaliza su contrato el próximo mes de junio y sabía que era la última vez que pisaría el césped del templo merengue.

Por ello, respondió a los gritos de la afición con aplausos y, al terminar la fiesta, se paró a firmar autógrafos a unos cuantos aficionados.