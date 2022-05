Champions: el Real Madrid... ¡¡¡14 veces campeón!!!

El Real Madrid levantó la decimocuarta UEFA Champions League en París tras ganar al Liverpool. El gol de Vinicius, las paradas de Courtois y las acometidas del equipo inglés fueron necesarias para levantar la Copas de Europa.

Courtois fue el gran salvador del encuentro ante Salah y Mané, que fueron los peligros de los reds con cuatro ocasiones claras. El portero belga fue el MVP, siendo el mejor jugador del partido, ya que fue decisivo con tres paradones al egipcio y una estirada al delantero senegalés.

Vinicius anotó el gol de la victoria blanca para levantar la máxima competición continental tras una asistencia memorable y perfecta del Fede Valverde desde la banda derecha. El centrocampista uruguayo arrancó desde la banda derecha, fue avanzando, pisó área, observó desmarcado al extremo brasileño y le regaló la asistencia para que el 20 blanco empujara el balón a la red de Alisson.

Dani Carvajal cuajó un gran encuentro

