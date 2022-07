Máxima tensión entre Messi y Ramos en el PSG: entrada, empujón y cruce de miradas

Pocos podían imaginar que Sergio Ramos y Leo Messi acabarían, alguna vez, jugando juntos en el mismo equipo. Leyendas del Real Madrid y del Barça, respectivamente, marcharon de los equipos que les aupó a lo más grande del fútbol rumbo hacia el PSG el verano del año pasado, el de 2021.

Ambos libraron miles de batallas cuando defendían sus colores. Han sido muchos años de Clásico y siempre ha habido mucha tensión entre ambos y, ahora que son compañeros de vestuario, parece que todavía quedan algunas cuentas pendientes por saldar. De hecho, durante sus primeras semanas como futbolista del conjunto francés, Leo Messi, que ha sido renovado hasta 2024, confesó:

« Sergio Ramos como compañero es un espectáculo. Ahora ya no me produce nada, pero al principio sí que fue raro después de tantos años de rivalidad , siendo los dos capitanes de FC Barcelona y Real Madrid, después de tantos clásicos jugados, tantas peleas que tuvimos dentro de la cancha. Pero todo eso quedaba ahí dentro y siempre nos hemos respetado mucho por más que hayamos sido grandes rivales en esos clásicos. Tenerlo hoy de compañero es un espectáculo»

Tanto es así que, durante una sesión de entrenamiento del PSG antes de su partido de pretemporada en Osaka, los jugadores del club galo llevaron a cabo un partidillo en el que una acción de Ramos no gustó nada a Messi.

Messi angry and arguing with Ramos after he tackled Messi hard in training 😬 pic.twitter.com/dMRXDqzHEU

— Xabhi ✪ (@FCB_Lad) July 24, 2022