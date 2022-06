Ramos se une al ‘amiguismo’ de Piqué y Rubiales: pidió favores para ganar el Balón de Oro

Piqué y Rubiales. Y ahora también, Sergio Ramos. Porque, tal y como publicó ‘El Confidencial’ en el podcast ‘Pundonor Rubiales’, una serie documental donde se repasa todos los entresijos y el lado más oscuro del fútbol alrededor de la figura del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el central sevillano tuvo conversaciones con Rubiales.

Una de ellas la avanzó el jefe de investigación de ‘El Confidencial’, José María Olmo, en ‘El Partidazo de COPE’ donde afirmó que Sergio Ramos pidió favores en 2020 a Rubiales con el Balón de Oro:

«Rubi, buenas noches. Espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería toda la vida no sólo por mí sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo», le dijo Sergio Ramos a Rubiales.

«Hola, Sergio. Lo primero, enhorabuena, creo que es un buen año para que lo consigas. Ojalá hagáis un magnífico final en la Champions… Desde luego que no depende de mí lo del Balón de Oro, pero en lo que yo te pueda ayudar, cuenta con ello. Un abrazo enorme», contestó Rubiales, según contó José María Olmo, jefe de investigación de ‘El Confidencial’, en ‘El Partidazo de COPE’.

«Sé que no depende de ti, pero también las relaciones son clave. Infantino da el ‘The Best’ que también es súper importante y sería la hostia. En fin, cuento con tu ayuda. Te mando un abrazo y nos vemos cuando quieras un día y comemos», respondió el sevillano.