Copa del Rey: El Real Madrid vence con sufrimiento al Atleti y se planta en semis

El Real Madrid estará en la semifinales de la Copa del Rey después de vencer al Atlético de Madrid en el Bernabéu por 3-1.

Pero, a pesar de su clasificación, no es, ni mucho menos, un día para tirar cohetes para los de Ancelotti. Y es que en un partido que se solventó finalmente con un 3-1, nada tuvo que ver con lo que realmente parece un 3-1.

Porque el Atlético de Madrid hizo méritos para pasar la eliminatoria, pero su falta de gol y la roja que vio Savic en la prórroga marcaron su partido.

Un encuentro que se decidió en el tiempo añadido y en el que el Real Madrid no pudo respirar tranquilo hasta el tiempo añadido de esa prórroga con el gol de Vinícius, cuya actuación en el duelo estaba marcada por lo ocurrido durante la previa del mismo donde los ultras del conjunto rojiblanco colgaron un muñeco suyo ahorcado de un puente cercano a Valdebebas.

El Real Madrid comenzó mandando, teniendo el balón mientras el Atleti esperaba un fallo para salir a la contra. En ese juego de estrategas, el equipo blanco parecía que mandaba y un motivadísimo Vinícius pudo marcar, pero falló ante Oblak. El Bernabéu, que volvió a abrir sus puertas para ver un partido de fútbol 77 días después, vivía tranquilo y confiado viendo que su equipo tenia el control del encuentro.

Gol de Morata

Eso parecía porque el Atlético sabía perfectamente lo que estaba haciendo y lo ejecutó en el minuto 19 con el gol de Morata en una jugada de tiralíneas del equipo rojiblanco en la que participaron Koke, Molina y Morata. Un 0-1 que silenció el Bernabéu que ya no se las veía tan felices.

Ese tanto no hizo otra cosa que provocar que el Real Madrid se fuese más al ataque, lo que no puso nada nervioso a un Atlético que con el marcador a favor apostó aún más por seguir su plan de armarse bien defensivamente y salir a la contra a la mínima oportunidad. Y cuando no podía, la opción era mantener el máximo posible el balón. Vamos al A-B-C del fútbol de toda la vida.

El Real Madrid, por su parte, lo intentaba pero le faltaba velocidad a la hora de mover el balón y con Vinícius desparecido, el juego por bandas no existía. Para aumentar los males blancos, Mendy tuvo que retirarse lesionado en la recta final de esa primera parte. Ancelotti optó por imitar a Deschamps y puso a Camavinga en el lateral izquierdo para que Ceballos entrara en el terreno de juego y Kroos pasar a jugar como mediocentro. Muchos cambios que de nada le sirvieron al Madrid porque al descanso se llegó con la ventaja del Atleti por 0-1.

Como no podía ser de otra manera, el Real Madrid salió en tromba en la segunda mitad. Los blancos encerraron a un Atlético que poco más que defenderse podía hacer ante el acoso local. El Bernabéu era una caldera esperando el gol del equipo blanco que generaba más sensación de peligro que ocasiones reales.

De hecho la mejor no llegó hasta el minuto 59 cuando Oblak rechazó un disparo de Benzema y después, Vinícius no aprovechó el rechace para marcar. Ante este panorama, Simeone reforzó defensivamente al equipo metiendo a Witsel por Morata.

El golazo de Rodrygo para forzar la prórroga

Los minutos iban pasando con un quiero y no puedo del Real Madrid que rebajó el ímpetu inicial, lo que le permitió respirar un poco más tranquilo al Atleti. Ancelotti dio entrada a Rodrygo, el cual fue completamente determintante. El delantero brasileño, en vez de jugar como extremo derecho como acostumbra, fue ubicado en una zona más intermedia, una especie de enganche por detrás de Benzema.

Y, en esa posición, en l que mejor juega, hizo un gol maradoniano. En el minuto 79 de encuentro Rodrygo recibió un balón de Modric y, después de driblar a cuatro defensas definió como los cracks con el exterior de su pie derecho al palo primero de la portería de Oblak.

😳 ¿¡Pero qué has hecho, RODRYGO!? 🔥 Golazo MARADONIANO del brasileño que iguala la contienda en el Bernabéu 💥 ¡Qué final nos espera! ⚔️ Real Madrid 1-1 Atleti #LaCopaRTVE #RealMadridAtleti 🔴 DIRECTO | @La1_tve y https://t.co/KwQlPyUH1P pic.twitter.com/QjCxnmfwhc — RTVE Deportes (@deportes_rtve) January 26, 2023

La roja a Savic deshizo al Atleti

Ya en la prórroga, el encuentro lo marcó, claramente, la expulsión de Savic por doble amarilla. Una prórroga que comenzó con Simeone quitando a Griezmann para dar entrada a Barrios y con Savic viendo la roja por doble amarilla en el minuto 99.

Con uno más, parecía que el partido se decantaba para el Real Madrid y así pasó con el 2-1 de Benzema en el minuto 104. Así se llegó al descanso de la primera parte de la prórroga y restaban 15 minutos para que el Atleti intentara remontar y el Real Madrid, cerrar el pase a semifinales de Copa.

Los minutos iban pasando muy rápido para el Atleti y muy despacio para el Real Madrid que acabó cerrando su pase a semifinales con el 3-1 de Vinicius en la prolongación.