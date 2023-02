El Real Madrid arrasa al Valencia en un partido marcado por la patada a Vinícius

Lamentable lo que se vio en el Santiago Bernabéu.

Y es que, a pesar de que el Real Madrid venció al Valencia por 2 a 0 en un partido en el que mereció ganar de cabo a rabo, la noticia que resalta por encima de las demás es la cacería que hay contra Vinícius Jr.

El extremo brasileño vuelve a ser víctima y los actos de odio hacia él como el del muñeco suyo colgado de un puente son consecuencia de de la campaña que está sufriendo día tras día. Y es que, el pasado jueves 2 de febrero, el Real Madrid se veía las caras contra un Valencia en crisis que mira por el retrovisor los puestos de descenso.

Todo ocurrió en el minuto 72 de partido. Vinícius encaró a Gabriel Paulista y, tras regatearle, el defensa del Valencia le pegó una patada completamente fuera de lugar y con una clara intención de hacer daño al brasileño.

Por suerte para el madridista, la acción no le hirió. De hecho, en cuanto cayó al suelo por la patada se levantó en seguida cabreado (como es lógico) y se fue directo a Paulista a reprocharle qué había hecho.

Pero si a mí me dijeron que Vinicius se tiraba pic.twitter.com/D4ThE5v9v7

La acción no fue a más. Roja y veremos cuántos partidos de sanción. Eso sí, cuando el valencianista iba camino hacia el túnel de vestuarios, Militao, que estaba en el banquillo porque se lesionó, fue a recriminarle su repudiable acción.

Las excusas de los que defienden esta acción se basan en que Vinícius es un provocador. Pero, dejando de lado si esto es cierto o no, contra el Valencia Vinícius no hizo nada polémico. Ni risas, ni provocaciones, ni nada de nada.

Únicamente lo que hizo fue cumplir en el campo. El brasileño marcó el segundo gol del partido en el 55′ tras una jugada donde explotó su velocidad al espacio y definió abajo donde no pudo llegar el portero valencianista.

Minutos antes, tres exactamente, el que abrió la lata fue Marco Asensio con un gol marca de la casa: zurdazo desde la frontal a la escuadra.

El Madrid volvió a jugar bien pero se fue con la preocupación de que Militao y Benzema fueron sustituidos porque se lesionaron. Aún no se sabe el alcance de la lesiones pero está claro que Ancelotti los necesita pronto porque el calendario que se le viene al conjunto blanco encima es bastante complicado y decidirá la temporada.

En el postpartido fueron muchos los que hablaron sobre la acción de Paulista hacia Vinícius:

«Se le fue la pinza. Ha sido una acción fruto de la impotencia. Una tarjeta roja que ha dejado al equipo con uno menos, ya con 2-0 perdiendo; si antes de esa situación ya era complicado, después de eso, imposible. Estas cosas no se pueden volver a producir. No se puede dejar al equipo así con uno menos. Voy a hablar con él para que esto no suceda», dijo Voro, el actual entrenador interino del Valencia.