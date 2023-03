Joan Laporta pagó al hijo de Enríquez Negreira 750.000 euros y Javier tebas no descarta el descenso del Barça

En el Spotify Camp Nou crecen los enanos.

El mayor escándalo de la historia del fútbol español continúa, como no, siendo noticia. Y es que, según lo publicado por José María Olmo y Beatriz Parera en El Confidencial, el Barça pagó más de 750.000 euros al hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero (el mismo que filtró al Barça la designación de un árbitro para la final de la Copa del Rey con tres meses de antelación), entre el 2004 y el 2010, durante el primer mandato de Joan Laporta, mientras que este trabajaba para la RFEF como asistente de la Selección. Dicho medio llegó a esta información por la «conclusión de la Agencia Tributaria».

Javier Enríquez Romero entró en la Selección Española en el verano de 2004 como coach del equipo de trabajo de Luis Aragonés, En ese mismo año, que fue el primero de Laporta como presidente del Barça, Soccercam SL, una de las sociedades de Enríquez Romero, que se dedicaba al «asesoramiento deportivo de coaching y la elaboración de informes arbitrales para equipos de fútbol», traspasó facturas al club azulgrana por importe de 67.625 euros.

El siguiente año, en 2005, el hijo de Negreira volvió a usar Soccercam SL para llevarse al bolsillo otros 35.555 euros por parte del FC Barcelona. En 2006, los pagos subieron: las facturas emitidas fueron por valor de 117.276 euros. Es decir, un 229%más que en el año anterior. Eso sí, fueron declarados a Hacienda.

El trabajo de coach del hijo del exvicepresidente del CTA debió ser tan sumamente bueno que en 2007 los pagos fueron aún más caros: José María Enríquez Negreira y Javier Enríquez Romero facturaron, a través de otra empresa, Nilsad SCP, una sociedad civil privada que tenía como objeto social declarado los servicios de «agencia de publicidad» y donde José María Enríquez Negreira controlaba el 95% de las acciones, y su hijo, el 5% restante, emitió facturas al Barça de Joan Laporta por un total de 209.500 euros. Un 78% más que el año anterior.

Después de ganar la Eurocopa en 2008, en el verano de ese mismo año, Enríquez Romero dejó de cobrar de la RFEF, pues Vicente del Bosque fue el que se hizo cargo del banquillo nacional, aunque su padre continuó formando parte de la Federación durante diez años más (hasta 2018 que fue cuando entró Luis Rubiales).

Lo llamativo llega aquí: a pesar de que el hijo de Negreira ya no formaba parte del cuerpo técnico del combinado nacional, Enríquez Romero continuó facturando otros 223.555 euros a través de Nilsad SCP, según la Agencia Tributaria tal y como relata El Confidencial.

En total, la suma de las facturas que emitió las sociedades de Enríquez Romero o participadas por él recibieron, por parte del Barça de Joan Laporta, más de 750.000 euros durante un periodo en el que también cobraba de la RFEF.

Tebas se pronuncia sobre un posible descenso: «No pasaría nada»

A todo esto, es obvio que el ‘Caso Negreira’ involucra a todo lo relacionado con el futbol nacional y Javier Tebas, presidente de LaLiga, se pronunció sobre un posible descenso administrativo, uno de los castigos que más se están pidiendo para el Barça:

«Si no hubiesen prescrito los hechos, podría haber sido una multa elevada, descenso, expulsión… tendría seguro consecuenciasdeportivas. Ahora puede tener consecuencias deportivas. Pero no creo que haya comprado árbitros ni pongo en duda el sextete. Y ojo: la UEFA sí puede castigar. A corto plazo nadie va a descender al Barça. Pero si descienden, no pasaría nada porque al año siguiente volverá. Pero es que hay un problema reputacional y LaLiga no puede mirar a otro lado», comenzó diciendo Tebas.

«El daño reputacional al Barça, y a LaLiga, es tremendo, muy triste y desagradable. El Barça es uno de los clubes más importantes de la competición, pero esconderse no es la solución. Ni esconderse ni ir de víctimas. Hay que dar explicaciones a los socios. Por fuera me dicen que si no hacemos nada por evitar estas cosas», añadió el presidente de LaLiga.