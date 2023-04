Rüdiger, víctima de insultos racistas por parte de aficionados del Cádiz: «Negro, cabrón»

Lamentable.

Antonio Rüdiger vivió un momento bochornoso y deleznable en el partido del pasado sábado 15 de abril entre el Cádiz y Real Madrid. Los blancos, que ganaron por 0-2 en el feudo gaditano, hicieron uno de los mejores partidos ofensivos de toda la temporada. Pero, lamentablemente, la noticia no fue esa.

Y es que, Rüdiger fue víctima de insultos racistas de una parte de la hinchada del Cádiz. El alemán, cuando terminó el encuentro, se acercó a un sector de la grada para regalar su camiseta a unos aficionados con los que había acordado previamente el presente cuando un pequeño sector, ubicado en esa misma zona, comenzó a dedicarle insultos al madridista.

De lo que se oye en un vídeo que se viralizó por las redes, lo primero que dedicaron a Rüdiger fueron los típicos insultos que se escuchan, por desgracia, de manera continua en los estadios de fútbol. «Hijo de puta» o «vete a la mierda» son algunos de los muchos ejemplos que propinaron a Rüdiger, además de lanzarle algunos objetos como las cartulinas hechas bola que utilizaron para el mosaico antes de empezar el partido.

El momento se empezó a tensar aún más y mientras cantaron al unísono «Rüdiger, hijo de puta», se escuchó un comentario racista como «negro, cabrón». El central se calentó también y se medio encaró con la grada, señalando a un aficionado y realizándole gestos como ‘baja aquí’. Finalmente unos trabajadores del Real Madrid acabaron llevándose a Rüdiger a los vestuarios para que la situación no fuese a mayores.

Por desgracia, Rüdiger no es el primer jugador del Real Madrid que ha sufrido esta serie de insultos racistas. Vinícius, de hecho, lo ha sufrido en varias ocasiones.

Aquí se puede ver como Rudiger va a dejar su camiseta a un aficionado y desde la grada hay gente gritándole "Negro Cabron" Vergüenza ajena. 🤮 pic.twitter.com/WO9ozDWJPa — 18. (@VillalbaRM) April 15, 2023

Es cierto que el partido acabó de forma tensa para Rüdiger porque en los últimos minutos cuando a Chris Ramos se le subió el gemelo y reclamó ayuda para estirar el ex del Chelsea se acercó a él, le recriminó algo y pasó de largo. Eso no gustó nada ni a los jugadores del propio Cádiz ni a los aficionados, que la tomaron con él y pasaron a pitarle cada vez que el balón pasaba por sus pies. Pero la cosa no quedó en más que en el típico pique entre futbolistas.