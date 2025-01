Supercopa de España: Barcelona humilla al Madrid y se lleva el título

La final de la Supercopa de España se vivió como un auténtico espectáculo deportivo.

El partido no pudo comenzar más electrizante. Apenas al minuto 5, Kylian Mbappé, con su velocidad y calidad acostumbradas, dejó atrás a la defensa azulgrana en un contragolpe letal que él mismo convirtió con una jugada individual sublime. El gol parecía marcar el inicio de una noche complicada para los de Xavi, pero el Barcelona respondió como un gigante herido.

Lejos de amedrentarse, el conjunto catalán mostró carácter y comenzó a tomar las riendas del juego. El asedio azulgrana fue constante, con un Lamine Yamal inspirado y un Raphinha desequilibrante. Thibaut Courtois se erigía como el salvador del Madrid en los primeros minutos, pero su resistencia se rompió al 22’, cuando Yamal dejó una pincelada de magia para igualar el marcador.

