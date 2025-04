El Real Madrid cae ante el Arsenal y se despide de Europa entre lamentos y ovaciones en el Bernabéu

Este miércoles 16 de abril de 2025, quedará marcado en la memoria de los aficionados blancos como una de esas noches europeas en las que el milagro no llegó. El Real Madrid, vigente campeón y quince veces rey de la Champions League, cayó derrotado (1-2) frente a un Arsenal implacable, que certificó su pase a las semifinales tras firmar un global de 1-5. El Santiago Bernabéu, acostumbrado a noches épicas y remontadas imposibles, esta vez fue testigo de una eliminación dolorosa, aunque no exenta de emoción hasta el último suspiro.

El ambiente en Chamartín era el de las grandes ocasiones. Miles de madridistas arroparon a los suyos antes del encuentro, convencidos de que la historia y la camiseta pesaban más que cualquier desventaja. Pero ni la fe ni los cánticos pudieron evitar que se impusiera la realidad: este Arsenal dirigido por Mikel Arteta demostró tener la receta para neutralizar a un Madrid que pagó cara su mala noche en Londres y sus bajas clave en defensa.

