Cristiano Ronaldo: “Es más fácil marcar goles en España que en Arabia Saudí”

Cristiano Ronaldo vuelve a dejar titulares. En una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, el astro portugués reflexionó sobre el presente de su carrera y lanzó una frase que recorrió Europa en minutos: “Es más fácil marcar en España que en Arabia Saudí”.

El delantero del Al Nassr, que a sus 40 años continúa batiendo registros, defendió con orgullo la liga en la que actualmente brilla. “Nunca han jugado aquí, nunca han marcado aquí —subrayó—, no saben lo que es correr con 40 grados”. Una respuesta directa a quienes aún minimizan el nivel competitivo del fútbol saudí.

Con la serenidad que dan los años y una sonrisa cómplice, Cristiano comparó: “La liga saudí es mucho mejor que la portuguesa e incluso que la francesa, donde todo gira en torno al PSG”. En su voz se mezclaban experiencia y desafío, convicción y memoria.

Recordó también sus días de adolescente en la academia del Sporting de Portugal, su salto a la fama y la lealtad de su círculo más cercano, un valor que aseguró cuidar más que nunca. Ya no vive obsesionado con los músculos ni con la estadística: “Ahora sólo voy dos o tres veces al gimnasio. Lo importante es la constancia”.

Sin embargo, su hambre goleadora no se apaga. “Cada año marco más, incluso en un año malo hago 25 goles; si jugara en la Premier ahora marcaría lo mismo”, aseguró el capitán del Al Nassr, sin sombra de duda en su tono.

Entre risas, también confesó admiración por otros atletas cuyo recorrido lo inspira: LeBron James, Luka Modric y Novak Djokovic. Nombres que, como el suyo, representan longevidad, exigencia y una rara comunión entre el talento y la disciplina.

Cristiano no necesitó levantar trofeos en esa entrevista para volver a ganar titulares. Lo hizo con lo que mejor sabe: con la palabra convertida en gol.