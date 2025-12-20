  • ESP
    España América
Deportes Fútbol

El club reúne a sus entrenadores y jugadores de todas las secciones para una jornada de apoyo a menores

Espíritu solidario del Real Madrid ilumina hospitales y corazones

Más de 2.000 niños recibieron regalos y momentos especiales gracias a la iniciativa navideña de la Fundación Real Madrid, que une deporte y solidaridad en estas fiestas

Espíritu solidario del Real Madrid ilumina hospitales y corazones
Xabi Alonso PD.
Archivado en: Fútbol

Más información

Madrid homenajea a Dani Martín tras diez ‘sold out’ en el Movistar Arena

Madrid homenajea a Dani Martín tras diez ‘sold out’ en el Movistar Arena

Kriston Cabot y su jefe

La astrónoma del vídeo viral de Coldplay rompe el silencio: del meme al miedo

La solidaridad volvió a tomar protagonismo en el Real Madrid durante una jornada que unió a entrenadores y deportistas de las primeras plantillas de fútbol masculino y femenino, así como del equipo de baloncesto. En la antesala de la Navidad, los protagonistas del club se desplazaron a distintos hospitales de Madrid para entregar regalos y transmitir ánimo a niñas, niños y jóvenes hospitalizados.

Los representantes de las diferentes disciplinas se repartieron entre varios centros sanitarios. Xabi Alonso, Sergio Scariolo y Pau Quesada visitaron el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja; Dani Carvajal, Sergio Llull y Misa Rodríguez se acercaron al Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela; y Federico Valverde, Walter Tavares y Teresa Abelleira estuvieron en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas.

Esta acción permitió que más de 2.000 menores compartieran momentos de emoción y afecto con sus ídolos, dentro de la campaña solidaria de la Fundación Real Madrid.

Una iniciativa que va más allá del deporte

La jornada se enmarca en el programa solidario “En Navidad, ningún niño sin regalo”, que busca cultivar valores positivos y mejorar el bienestar emocional de los niños a través del deporte, según el club en un comunicado de su página oficial.

La presencia de figuras deportivas y técnicas dejó un impacto notable en pacientes y familias, subrayando el compromiso social del Real Madrid, especialmente en estas fechas tan sensibles. Después de las visitas, los integrantes de las distintas plantillas participaron en la tradicional comida de Navidad del club, celebrada en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas.

El encuentro estuvo presidido por Florentino Pérez y contó con la presencia del presidente de honor, José Martínez ‘Pirri’, además de otros cargos de la junta directiva, cerrando una jornada marcada por la solidaridad y los valores institucionales del club.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

BICICLETAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]