Espíritu solidario del Real Madrid ilumina hospitales y corazones

La solidaridad volvió a tomar protagonismo en el Real Madrid durante una jornada que unió a entrenadores y deportistas de las primeras plantillas de fútbol masculino y femenino, así como del equipo de baloncesto. En la antesala de la Navidad, los protagonistas del club se desplazaron a distintos hospitales de Madrid para entregar regalos y transmitir ánimo a niñas, niños y jóvenes hospitalizados.

Los representantes de las diferentes disciplinas se repartieron entre varios centros sanitarios. Xabi Alonso, Sergio Scariolo y Pau Quesada visitaron el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja; Dani Carvajal, Sergio Llull y Misa Rodríguez se acercaron al Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela; y Federico Valverde, Walter Tavares y Teresa Abelleira estuvieron en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas.

Esta acción permitió que más de 2.000 menores compartieran momentos de emoción y afecto con sus ídolos, dentro de la campaña solidaria de la Fundación Real Madrid.

Una iniciativa que va más allá del deporte

La jornada se enmarca en el programa solidario “En Navidad, ningún niño sin regalo”, que busca cultivar valores positivos y mejorar el bienestar emocional de los niños a través del deporte, según el club en un comunicado de su página oficial.

La presencia de figuras deportivas y técnicas dejó un impacto notable en pacientes y familias, subrayando el compromiso social del Real Madrid, especialmente en estas fechas tan sensibles. Después de las visitas, los integrantes de las distintas plantillas participaron en la tradicional comida de Navidad del club, celebrada en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas.

El encuentro estuvo presidido por Florentino Pérez y contó con la presencia del presidente de honor, José Martínez ‘Pirri’, además de otros cargos de la junta directiva, cerrando una jornada marcada por la solidaridad y los valores institucionales del club.