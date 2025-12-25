Endrick da el salto rumbo al Olympique de Lyon

El futuro inmediato de Endrick pasa, al menos por esta temporada, fuera del Santiago Bernabéu. Real Madrid confirmó este martes que el delantero brasileño continuará la temporada 2025-2026 en el Olympique de Lyon, en una cesión a préstamo hasta el 30 de junio de 2026. El club francés hizo oficial la operación con un comunicado y un video en sus plataformas, donde se ve al joven atacante recorriendo partes de la ciudad con un mensaje que ya despierta expectativa: “este año la navidad llega antes”.

Según la información oficial del Lyon, la cesión incluye un pago que puede alcanzar el millón de euros, cifra que representa aproximadamente la mitad del salario que Endrick percibirá durante los próximos seis meses. Con 19 años, Endrick vestirá la camiseta número 9, un dorsal cargado de historia en la entidad del Ródano, recordado entre 1999 y 2003 por Sonny Anderson.

El Olympique de Lyon destacó las cualidades del delantero sudamericano y su papel en los desafíos que afrontará en la segunda mitad de la temporada. “Su perfil ofensivo, su impacto en las zonas decisivas y su energía son bazas importantes para acompañar al equipo en la segunda parte de la temporada, marcada por numerosos objetivos que alcanzar”, señala el club en su comunicado oficial.

Endrick se unirá al plantel el próximo 29 de diciembre y quedará a disposición del entrenador Paulo Fonseca. En la Ligue 1, el Lyon marcha quinto y vive un buen momento en la Liga Europa, líder tras sumar cinco victorias y una derrota.

Para el jugador, esta cesión representa una oportunidad clave en su carrera. La falta de minutos en el Real Madrid ha limitado su protagonismo, y su objetivo principal es ganar minutos para mantenerse en la órbita de la selección brasileña de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Con trece o catorce partidos internacionales ya en su currículum, Endrick busca rodaje para llegar en primera línea a la máxima competición mundial.

La pasada temporada, con la camiseta merengue, disputó 37 encuentros oficiales, acumuló 848 minutos y convirtió siete goles, cinco de ellos en la Copa del Rey, donde fue decisivo para avanzar a la final. En la presente campaña, su participación fue mínima, con apenas 99 minutos en tres partidos oficiales, y solo un inicio como titular, una situación que aceleró su salida hacia Francia.

¿Qué significa este movimiento para su proyección? Un año crucial para consolidar su madurez física y táctica en una liga exigente, con la mira puesta en el Mundial y en seguir creciendo como referente ofensivo de un Lyon ambicioso. Endrick tendrá la responsabilidad de traer desequilibrio, gol y pegada en una segunda mitad de curso que promete emociones.