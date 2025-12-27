  • ESP
    España América
Deportes Fútbol

España de récord, rumbo a 2026

Luis de la Fuente, mejor seleccionador del mundo en 2025

El técnico español Luis de la Fuente lidera el ranking de la IFFHS con 136 puntos y acentúa la hegemonía española en el fútbol internacional

Luis de la Fuente, mejor seleccionador del mundo en 2025
Luis De la Fuente PD.
Archivado en: Fútbol

Más información

Jake Paul, con una pistola y su dinero

Así es Jake Paul, el 'youtuber' que puso su mandíbula para lograr la cuarta bolsa de boxeo más grande de la historia

Ferrero y Alcaraz (2)

Juan Carlos Ferrero revela con tristeza los motivos de su 'divorcio tenístico' de Carlos Alcaraz

En una temporada que parecía marcar otra página de oro para España, Luis de la Fuente ha sumado un nuevo título personal en el libro de récords del fútbol. Por segundo año consecutivo, el director técnico de la selección española absoluta fue distinguido como el mejor entrenador de selecciones masculinas del mundo según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). Con 136 puntos, superó a Roberto Martínez, hoy al frente de Portugal, ya Lionel Scaloni, campeón mundial en 2022 y 2023, según lo comunicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La clasificación llega en un momento clave: España cierra el año como líder del ranking FIFA y ya tiene asegurada su presencia en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, la selección ha marcado un hito histórico con 31 partidos oficiales sin perder, una racha que refuerza la influencia de De la Fuente al frente del equipo y la consistencia de un estilo que ha ido dejando huella en cada estadio.

Originario de Haro, La Rioja, nacido en 1961, De la Fuente tomó las riendas de la Roja en 2022.

Bajo su dirección, España se llevó la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa 2024 celebrada en Alemania, consolidando un proyecto que ha elevado la vara de la selección nacional y que ahora canta victoria en el ámbito individual del fútbol mundial.

Aunque la IFFHS no forma parte de la FIFA, sus clasificaciones y premios gozan de gran prestigio a nivel internacional, evaluando a técnicos, goleadores y creadores de juego con un jurado de expertos de todo el mundo. Vicente del Bosque, con cuatro galardones desde 1996, sigue marcando el listón; un referente al que De la Fuente ya se acerca con este nuevo reconocimiento.

La reacción desde la RFEF no tardó en llegar: “Todos estos logros han llevado a Luis de la Fuente a recibir este nuevo premio, que lo consolida como uno de los técnicos más influyentes del fútbol internacional en la actualidad”, subrayaron desde la Casa de la Roja.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

APARATOS DE FITNESS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]