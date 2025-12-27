Luis de la Fuente, mejor seleccionador del mundo en 2025

En una temporada que parecía marcar otra página de oro para España, Luis de la Fuente ha sumado un nuevo título personal en el libro de récords del fútbol. Por segundo año consecutivo, el director técnico de la selección española absoluta fue distinguido como el mejor entrenador de selecciones masculinas del mundo según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). Con 136 puntos, superó a Roberto Martínez, hoy al frente de Portugal, ya Lionel Scaloni, campeón mundial en 2022 y 2023, según lo comunicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La clasificación llega en un momento clave: España cierra el año como líder del ranking FIFA y ya tiene asegurada su presencia en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, la selección ha marcado un hito histórico con 31 partidos oficiales sin perder, una racha que refuerza la influencia de De la Fuente al frente del equipo y la consistencia de un estilo que ha ido dejando huella en cada estadio.

Originario de Haro, La Rioja, nacido en 1961, De la Fuente tomó las riendas de la Roja en 2022.

Bajo su dirección, España se llevó la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa 2024 celebrada en Alemania, consolidando un proyecto que ha elevado la vara de la selección nacional y que ahora canta victoria en el ámbito individual del fútbol mundial.

Aunque la IFFHS no forma parte de la FIFA, sus clasificaciones y premios gozan de gran prestigio a nivel internacional, evaluando a técnicos, goleadores y creadores de juego con un jurado de expertos de todo el mundo. Vicente del Bosque, con cuatro galardones desde 1996, sigue marcando el listón; un referente al que De la Fuente ya se acerca con este nuevo reconocimiento.

La reacción desde la RFEF no tardó en llegar: “Todos estos logros han llevado a Luis de la Fuente a recibir este nuevo premio, que lo consolida como uno de los técnicos más influyentes del fútbol internacional en la actualidad”, subrayaron desde la Casa de la Roja.