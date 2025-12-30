  • ESP
La estrella culé brilla en Globe Soccer 2025

Lamine Yamal rechaza compararse con cualquier leyenda del fútbol

El prodigio blaugrana se alza con el premio Maradona al jugador joven más destacado y el de mejor delantero, mientras Dembélé se impone como mejor jugador del año

Durante la gala de Globe Soccer 2025, Lamine Yamal volvió a ser noticia al recoger dos distinciones que suman a su palmarés: el premio Maradona, otorgado al “joven con mayor talento y habilidad” con la pelota, y el galardón al mejor delantero. En la terna de mejor jugador, se quedó detrás de Ousmane Dembélé.

En su discurso de agradecimiento subrayó las nuevas responsabilidades que implican su rol con el Barça. «Antes era el niño que acababa de llegar; ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios, ha salido bien», comentó.

Al ser consultado por su referencia, el joven delantero insistió en no compararse con nadie: «Mejor no compararse. Jugadores como Cristiano Ronaldo han llegado a donde están gracias a ser fieles a sí mismos». También agradeció el apoyo de su familia y de sus amigos: “En casa manda mi madre, y estos éxitos se los debo a ella y a los que me rodean”.

Con respecto al equilibrio individual, Yamal mostró satisfacción y deseo de seguir trabajando para sumar más reconocimientos, tanto a nivel personal como colectivo.

Por su parte, Ousmane Dembélé ganó el premio al mejor jugador, defendiendo que cuando las cosas no salen como se esperan es momento de trabajar con dedicación. Mbappé, Raphinha y Vitinha completan la terna.

