  • ESP
    España América
Deportes Fútbol

El Madrid se salva del enfado del Bernabéu en el descuento

Mbappé evita el naufragio blanco con un penalti en el minuto 100

El francés dio aire a un Real Madrid sin alma, dominado por el Rayo durante buena parte del partido y silbado por una afición cansada de ganar sin convencer.

Mbappé evita el naufragio blanco con un penalti en el minuto 100
Mbappé PD.
Archivado en: Fútbol

Más información

El "Pupas" se congeló en el Metropolitano

El "Pupas" se congeló en el Metropolitano

Juan Francisco, empleado en una biblioteca municipal, junto a su casa de Sueca donde mató a Álex

Un bate de beisbol y de 10 puñaladas en el cuarto de baño: así mató el bibliotecario Juan Francisco al amigo de 13 años de su hijo

El Bernabéu fue un volcán dormido que, a punto de estallar, se contuvo sobre la bocina. En el minuto 100, cuando la bronca ya calentaba las gargantas, Mbappé asumió el último balón, engañó a Batalla desde los once metros y liberó la tensión en un suspiro. El Madrid ganó. Pero ganó de milagro.

El arranque prometía otra historia. Vinicius, tan señalado como imprevisible, pidió palmas en vez de pitos y respondió con un golazo de museo: dos amagos, una escuadra y un beso al escudo. Parecía el bálsamo perfecto para reconciliarse con su gente. Sin embargo, ni su destello ni la efervescencia inicial alcanzaron para cambiar un partido que pronto se torció.

La lesión de Bellingham a los ocho minutos enfrió el ánimo. Sin su brújula, el Madrid volvió a su versión más plana. El Rayo, descarado, aprovechó los espacios y empató en la reanudación con un zapatazo de De Frutos tras una jugada trenzada por Álvaro García. En el Bernabéu volvieron los silbidos, cada vez más densos, cada vez más impacientes.

Ceballos, entrado al descanso, fue lo más parecido a un faro en mitad del desconcierto. Dirigió, empujó, rozó el gol. Y también sufrió una entrada temeraria de Pathé Ciss que dejó al Rayo con diez. A partir de ahí, el Madrid se lanzó al todo o nada: un tiro al palo de Camavinga, una mano salvadora de Batalla, un Bernabéu que cambiaba la pitada por el rugido.

Hasta que, en el minuto 98, Brahim cayó en el área ante Mendy. El penalti fue tan claro como desesperado. Mbappé tomó la pelota con gesto seco y mirada fría. Su disparo, ajustado, salvó tres puntos y evitó una catarsis.

El Madrid sigue ganando, pero no por fútbol: lo hace por inercia, por coraje o por destino. Arbeloa, con el gesto tenso, respiró hondo al escuchar el pitido final. El Bernabéu no aplaudió: apenas se dio media vuelta. El alivio no fue júbilo. Fue resignación envuelta en victoria.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

APARATOS DE FITNESS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]