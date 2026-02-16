El Betis acaricia la Champions y deja al Mallorca en descenso (1-2)

El Real Betis dio un golpe sobre la mesa en el Estadio de Son Moix este 15 de febrero de 2026, al imponerse por 1-2 al Mallorca durante la jornada 24 de LaLiga.

Los verdiblancos, que mostraron un contragolpe letal y una defensa sólida, se colocan quintos con 41 puntos, a solo cuatro del Atlético de Madrid, que ocupa la cuarta plaza que da acceso a la Champions League.

Por su parte, los baleares caen a la 18ª posición, con 24 unidades, sumidos en plena zona de descenso, mientras que los goles de Abde Ezzalzouli y Cédric Bakambu les devuelven al abismo.

El encuentro comenzó con un Betis muy activo, que ya avisó desde el primer minuto con un disparo de Marc Roca que se estrelló en el palo. Los andaluces, bajo la dirección de Manuel Pellegrini, aprovecharon su velocidad en rápidas transiciones.

En el minuto 18, fue Abde quien aprovechó un rechace de Leo Román tras un tiro de Antony, estableciendo el 0-1. El Mallorca, presionado por su situación complicada, apenas logró generar peligro, limitándose a lanzar balones largos hacia Vedat Muriqi. Antes del descanso, en el tiempo añadido del primer tiempo (45+2′), fue Bakambu quien definió con su pie derecho un magistral pase de Antony, marcando así el segundo gol para los béticos y dejando el marcador en 0-2. Los visitantes dominaron el juego con un total de 10 tiros y mayor posesión, mientras que los locales solo pudieron realizar un disparo a puerta.

En la segunda parte, Jagoba Arrasate movió su banquillo: entraron Álvaro Fidalgo, junto a Vedat Muriqi, reemplazando a Sergi Darder, entre otros cambios buscando revertir el resultado. El Mallorca apretó las tuercas con una notable intensidad, acumulando hasta 16 faltas frente a las 10 del Betis.

Fue en el minuto 66 cuando Muriqi recortó distancias anotando su gol número 16 de la temporada, asistido por Darder. Los bermellones lograron llegar a un total de 14 tiros, tres de ellos entre los tres palos; sin embargo, Álvaro Valles realizó intervenciones clave para salvar su portería ante intentos cruciales como uno de Darder. A pesar del empuje local, el Betis defendió con firmeza y tuvo que lidiar con tarjetas amarillas para Valles, Diego Llorente y Aitor Ruibal, además de contragolpear con peligro: tanto Antony como Fornals fallaron oportunidades claras en los minutos 85 y 88.

El «Ingeniero» chileno Pellegrini suma así su tercera victoria consecutiva en Liga, incluyendo una revancha ante el Atlético en Copa. Su equipo mostró equilibrio al realizar 8 tiros a puerta entre un total de 17 intentos; tanto Abde como Bakambu destacaron al realizar cuatro disparos cada uno, mientras que Antony se encargó de proporcionar la asistencia decisiva. El Mallorca llegaba al encuentro con un 67% de victorias en sus últimos seis partidos como local; sin embargo, ahora se enfrenta a una dura caída: Samú Costa acumuló seis faltas y otros jugadores como Mascarell o Maffeo perdieron balones cruciales.

Los béticos ya tienen la vista puesta en su próximo duelo contra el Rayo Vallecano el próximo 21 de febrero; sin embargo, sueñan con Europa. ¿Serán capaces de mantener este ritmo ante un Atlético y Villarreal que parecen tambalearse? La incertidumbre persiste: alcanzar la Champions parece una meta ambiciosa para un Betis que aún lucha con cada balón parado. Mientras tanto, el Mallorca necesita más que suerte para escapar del descenso; con Muriqi como única luz en medio del túnel, sus opciones se desvanecen.