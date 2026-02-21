Cómo, cuándo y dónde ver por TV los partidos del Real Madrid, Atlético y Barça en la jornada 25 de Liga

La fiesta va por barrios.

El año 2026 empezó para el Real Madrid a cuatro puntos del líder, perdiendo una final de la Supercopa de España y con la destitución de Xabi Alonso como entrenador.

A esto hay que añadirle una eliminación inesperada y algo ridícula contra el Albacete en Copa del Rey.

Al mismo tiempo, el Barcelona arrancaba el año líder, con cuatro puntos de ventaja respecto a los blancos y como campeón de la Supercopa de España.

Un mes y 21 días después, los de Arbeloa llegan a El Sadar, donde se medirán a Osasuna (18:15 horas), líderes, con dos puntos de ventaja respecto a los azulgranas y mostrando unas buenísimas sensaciones.

Osasuna-Real Madrid da inicio a una tarde emocionante en El Sadar, donde los blancos buscan mantener su posición de liderazgo frente a un rival siempre complicado.

Este sábado 21 de febrero, el Real Madrid se desplaza a Pamplona para medirse al Osasuna a las 18:30 horas, en un partido que promete ser intenso en el estadio El Sadar.

Los merengues, cómodamente situados en la cima, se enfrentarán a un escenario complicado, ya que el equipo local suele ofrecer una resistencia notable con su presión alta y un ambiente muy caliente.

El encuentro podrá seguirse a través de DAZN LaLiga y Orange TV, lo que permitirá a los aficionados estar atentos a si Arbeloa decide rotar su plantilla o apuesta por sus estrellas ante el apretado calendario.

Justo antes, a las 16:15, el Real Betis y el Rayo Vallecano se preparan para el duelo en el Benito Villamarín, también disponible por DAZN. Sin embargo, la atención se centra en los grandes del fútbol español.

El Atlético de Madrid pondrá fin a la jornada dominical… perdón, es sábado. A las 21:00 horas, recibirá al Espanyol en el Riyadh Air Metropolitano, con cobertura en Movistar LaLiga y Orange TV.

Simeone buscará aprovechar el empuje del público local para conseguir tres puntos cruciales en su lucha por Europa, aunque los pericos llegan con la lección bien aprendida tras encuentros previos. ¿Repetirá el Atleti la solidez defensiva que mostró en la Copa o caerá ante su afición?

El domingo será el turno del FC Barcelona, que saltará al terreno de juego a las 16:15 horas para enfrentarse al Levante en el Camp Nou –o lo que queda de él–, disponible por Movistar LaLiga y Orange TV. Los culés, tras su paso por la Copa, buscan una mayor regularidad en LaLiga en un partido que puede parecer rutinario, pero siempre hay que tener cuidado con un Levante que está dispuesto a dar la campanada.

Hansi Flick deberá gestionar las rotaciones si quiere aspirar a todo en esta recta final del campeonato. Esta jornada 25 comenzó ayer con un emocionante Athletic-Elche (2-1) y seguirá con otros partidos como el Getafe-Sevilla a las 14:00 y el encuentro entre Celta-Mallorca a las 18:30 por DAZN, cerrando la jornada con un duelo entre Villarreal-Valencia a las 21:00 en varios canales.

Para no perder detalle alguno, aquí tienes la tabla esencial con los encuentros de los tres gigantes:

Partido Hora Estadio TV Osasuna – Real Madrid 18:30 El Sadar DAZN LaLiga, Orange TV Atlético – Espanyol 21:00 Riyadh Air Metropolitano Movistar LaLiga, Orange TV Barcelona – Levante Domingo 16:15 Camp Nou Movistar LaLiga, Orange TV

La jornada comienza para la Real Sociedad, que se enfrenta al Oviedo este sábado a las 14:00 horas, retransmitido por Movistar Plus+, pero hoy todos los ojos están puestos en el trío madrileño-catalán.

Los antecedentes recientes invitan al escepticismo: hace dos años, el Real Madrid logró una victoria ajustada en El Sadar; el empate entre el Atlético y el Espanyol durante la ida de esta temporada sigue fresco; mientras que el Barça goleó al Levante pero dejó algunas dudas defensivas. Las casas de apuestas apuntan hacia victorias ajustadas: con cuotas de 1.60 para el Madrid, 1.45 para el Atleti y 1.30 para los culés, aunque ya sabemos que el fútbol tiene sus caprichos y cualquier tropiezo podría alterar la clasificación.

Con el liderato en juego para los blancos y la lucha por posiciones europeas entre rojiblancos y culés, esta jornada promete ser emocionante. ¿Veremos goles de figuras como Vinícius, Griezmann, o incluso de un inspiradísimo Lewandowski? Sería genial porque sin ellos estos encuentros pierden algo de chispa. Las plataformas digitales como las apps de DAZN y Movistar+ garantizan un acceso sencillo e incluso permiten ver los partidos en diferido para quienes se despiertan temprano –como aquellos valientes que se levantan a las seis.

Y para finalizar con una sonrisa: si resulta que algún jugador del Osasuna logra frenar al Madrid, seguro que algún navarro habrá disfrutado de una txistorra extra como símbolo de buena suerte.

