Real Madrid vs Benfica: cómo, dónde y cuándo ver hoy la eliminatoria de Champions en TV

El Santiago Bernabéu se prepara para una noche emocionante este miércoles 25 de febrero de 2026.

El Real Madrid se enfrenta al Benfica en la vuelta de los playoffs de la Champions League, tras un gol de Vinícius en el partido de ida que da ventaja a los blancos.

Sin embargo, las Águilas no se rinden y sueñan con una remontada después de su espectacular victoria por 4-2 en la liga.

La eliminatoria promete ser intensa.

Los madridistas llegan con varias bajas importantes: Huijsen, Bellingham y Militão están lesionados, mientras que Rodrygo no podrá jugar por su expulsión en Da Luz.

Por su parte, el Benfica, bajo la dirección de José Mourinho, se enfrenta al desafío sin Gianluca Prestianni, quien ha sido suspendido provisionalmente por UEFA debido a acusaciones de racismo hacia Vinícius. Lo curioso es que, aunque Mourinho no podrá estar en el banquillo, estará presente desde las gradas, reviviendo su etapa en el club blanco entre 2010 y 2013.

El duelo Mourinho contra Arbeloa, maestro y aprendiz

Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Madrid, fue un alumno destacado de Mourinho durante aquellos años convulsos. El técnico portugués ya ha mostrado su arrepentimiento por celebrar con tanto fervor el 4-2 en la liga, donde superó tácticamente a su exjugador. «Me dejé llevar», reconoció Mourinho, quien alabó a Arbeloa, describiéndolo como «mi niño» y uno de sus favoritos personales, aunque no siempre brillara sobre el césped. Arbeloa, por su parte, admite la influencia que ha tenido Mourinho en su estilo táctico y manera de comunicarse, pero subraya: «Imposible ser él. Nunca habrá otro».

En Da Luz, ambos compartieron un emotivo abrazo antes del inicio del partido. Ahora, en el Bernabéu, la figura de Mourinho regresa tras trece años; ha estado vetado como ocurrió en las semifinales contra el Barça en 2011 o en la final de Copa ante el Atlético. ¿Recibirá aplausos nostálgicos o pitos? La afición decidirá si ve al Special One como un héroe o un villano. Arbeloa defiende su proyecto tras una caída inesperada ante Osasuna (2-1), mientras surgen dudas sobre su liderazgo debido a la irregularidad del equipo.

La inminente incógnita de Mbappé

La situación de Kylian Mbappé es incierta. El delantero francés arrastra molestias en la rodilla y su condición física es crucial para un Real Madrid que atraviesa momentos vulnerables. Según rumores, Arbeloa optará por una estrategia más defensiva ante un Benfica que recupera a jugadores clave como Rafa Silva y Arthur Cabral. En el partido anterior, Vinícius se erigió como héroe tras los insultos racistas recibidos; sin embargo, fue un golazo del portero Trubin al final del encuentro lo que dejó al Madrid tocado.

El técnico luso llega con un Benfica que ha tenido problemas como visitante en Champions (solo una victoria en cuatro partidos y -4 en diferencial), pero lleno de motivación. «Venimos a por ellos», declaró con determinación. Las casas de apuestas dan al Madrid como favorito (1.50), aunque ofrecen una cuota atractiva de 6.00 para una posible sorpresa lisboeta. Y aquí surge una pregunta inquietante: si Mourinho logra llevarse la victoria, ¿regresará al Bernabéu como salvador? Florentino Pérez escucha rumores mientras el banquillo parece firme… al menos por ahora.

Horarios y canales para no perdértelo

El encuentro comienza a las 21:00 (hora peninsular española). Aquí tienes los horarios desglosados por regiones:

País/Región Horario Canal TV Streaming España 21:00 Movistar Liga de Campeones Movistar+ México 14:00 FOX One HBO Max EEUU 15:00 ET TUDN, Univision, UniMás Paramount+, Vix+ Perú/Colombia 15:00 ESPN Disney+ Premium Argentina/Chile 17:00 ESPN Disney+ Premium Brasil 17:00 ESPN Brasil Disney+

No te lo pierdas y vive la emoción del partido. Recientes enfrentamientos han dejado tres choques entre ambos equipos este mes; Benfica ganó uno en liga mientras Madrid se llevó la ida. ¿Lograrán los blancos avanzar a octavos o será Mourinho quien dirija otra hazaña?

Curiosidades : Aunque dejó el Madrid sin Champions, Mourinho estableció récords históricos de puntos en Liga; sus antiguos jugadores como Arbeloa lo defienden con fervor. El portero Trubin anotó un gol decisivo para Benfica ¡en el último minuto! Así es este deporte. Mbappé lleva acumulados 20 goles esta Champions, pero sus molestias le están pasando factura justo ahora. Vinícius denunció actos racistas durante el encuentro en Da Luz; UEFA investiga a Prestianni. El Bernabéu estrena césped híbrido; tiene capacidad para acoger a 83.186 aficionados dispuestos a animar.

Prepárate porque esta noche el Bernabéu podría escribir otro capítulo memorable… o tal vez trágico.