  • ESP
    España América
Deportes Fútbol

Atlético de Marid 4 - Brujas 1

Sørloth firma su hat-trick y mete al Atlético en octavos

El noruego desató la locura en una velada frenética: tres goles, remontada ante el Brujas y una afición que canta su obsesión por la Champions

Sørloth firma su hat-trick y mete al Atlético en octavos
Sorloth PD
Archivado en: Fútbol

Más información

Prestianni, castigado por la UEFA y descartado para el Bernabéu

Prestianni, castigado por la UEFA y descartado para el Bernabéu

Arantxa Sánchez Vicario

Match point contra Arantxa Sánchez Vicario: pierde su fortuna de 30 millones tras el divorcio

La noche había empezado con un nudo en el estómago para el Metropolitano. Una semana de dudas, reproches y poca respiración exigía un golpe sobre la mesa, y el Atlético lo dio. Con el rugido de su gente como alimento, los rojiblancos vencieron 4-1 al Brujas, dieron vuelta el empate de la ida (3-3) y sellaron su pase a los octavos de final de la Champions League.

El héroe del relato se llama Alexander Sørloth, un gigante noruego que se agiganta cuando el partido lo necesita. Firmó un hat-trick de manual: oportuno, instintivo y letal. Tres zarpazos que liquidaron las esperanzas del conjunto belga y devolvieron el alma a un equipo que alterna luces y sombras dentro de un mismo partido.

El encuentro comenzó con susto. Sørloth abrió la cuenta al minuto 23, pero Joel Ordóñez empató antes del descanso, dejando flotando la sensación de déjà vu. Simeone, que había apostado por más músculo y ritmo con Cardoso, Llorente y Giuliano, acertó con los cambios. Y fue precisamente Johnny Cardoso quien, al inicio del segundo tiempo, marcó su primer gol con la camiseta rojiblanca y encendió la tribuna.

El Atlético se adueñó del partido. Presionó, empujó y encontró en Sørloth el bisturí definitivo. El delantero culminó su faena con otros dos goles (76’ y 88’) que desataron la locura en el Metropolitano y sellaron el 4-1 final.

En la grada, la hinchada lo gritó a coro con los jugadores: “La Champions es nuestra obsesión”. Y esta vez, la frase no sonó a promesa, sino a advertencia. Liverpool o Tottenham aguardan, pero el Atleti llega con el pecho lleno y el alma encendida.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

APARATOS DE FITNESS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]