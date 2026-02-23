Prestianni, castigado por la UEFA y descartado para el Bernabéu

La polémica vuelve a golpear las puertas del fútbol europeo, y esta vez lo hace con el eco de una denuncia que ha sacudido la antesala de la Champions. Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni no coincidirán sobre el césped del Santiago Bernabéu este miércoles: la UEFA ha decidido suspender provisionalmente al joven delantero del Benfica mientras investiga los insultos racistas que el brasileño del Real Madrid aseguró haber recibido en el duelo de ida disputado en Lisboa.

El Comité de Control, Ética y Disciplina del organismo europeo dictó la medida este lunes, alegando una “presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario” relativa a comportamientos discriminatorios. En su comunicado, la UEFA añade que ofrecerá “más información a su debido tiempo”, dejando entrever que la investigación está lejos de cerrarse.

El incidente manchó el brillo de una noche de Champions. Corría el minuto 33 en Da Luz cuando Vinícius firmó el 0-1 con una celebración que encendió al estadio y, sobre todo, a Prestianni. En la siguiente acción, el argentino —que cubrió su boca con la camiseta— habría lanzado palabras racistas hacia el jugador blanco, según denunció este al árbitro. De inmediato se activó el protocolo UEFA: partido detenido, tensión en los banquillos y rostros serios en la grada. Diez minutos después, el balón volvió a rodar, pero el ambiente ya estaba roto.

Prestianni niega haber dicho lo que se le acusa, aunque voces del vestuario madridista, entre ellas la de Kylian Mbappé, aseguran haber oído claramente el insulto hasta cinco veces. La UEFA, que abrió expediente al día siguiente del encuentro, ha actuado con rapidez, consciente del peso simbólico que arrastra cualquier acto de racismo en el deporte.

Desde Lisboa, la reacción no se ha hecho esperar. El Benfica ha anunciado que apelará la sanción: “El club lamenta la privación del jugador mientras el proceso sigue bajo investigación y recurrirá esta decisión”, reza el comunicado. Aunque la propia entidad asume que los plazos harán poco probable que el delantero llegue a tiempo para la cita en Madrid.

Pese a la controversia, el club portugués ha querido reafirmar su compromiso “inquebrantable con la lucha contra el racismo”, recordando el legado de Eusébio y los valores históricos que —aseguraron— siguen guiando a la institución.

Así, el Bernabéu se prepara para una noche grande de Europa, pero con una sombra inevitable: la del racismo, que vuelve a desafiar al fútbol a ser más que espectáculo, a ser ejemplo.