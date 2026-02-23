Match point contra Arantxa Sánchez Vicario: pierde su fortuna de 30 millones tras el divorcio

Arantxa Sánchez Vicario recibe un duro varapalo. La justicia en Miami ha dado la razón a su exmarido Josep Santacana en la complicada lucha por sus bienes. La extenista no verá ni un céntimo de los 30 millones que logró acumular durante su carrera deportiva. El proceso de divorcio, que comenzó en 2017, se cierra este año con un acuerdo extrajudicial que se firmará a finales de año.

Esta decisión judicial pone fin a casi diez años de enfrentamientos legales. Arantxa sostenía que su exesposo había ocultado activos y mal administrado sus finanzas. Solicitó información pormenorizada sobre cuentas y propiedades en Florida. Sin embargo, el tribunal revisó minuciosamente todos los aspectos: desde cuentas bancarias hasta movimientos empresariales y el origen del patrimonio de Santacana. La conclusión fue clara: todo estaba en orden y ella no podrá reclamar nada.

El proceso de divorcio comenzó en España, donde Josep Santacana presentó una demanda en Esplugues de Llobregat en 2017. Reconoció haber mantenido una relación con otra mujer y abandonó la vivienda familiar en Miami, donde quedaron Arantxa y sus hijos, Leo y Arantxa. Ella solicitó trasladar el caso a Florida, lo que fue aprobado por la Audiencia de Barcelona. Desde entonces, la contienda se ha desarrollado en Estados Unidos.

La situación se volvió insostenible para Arantxa Sánchez Vicario. Los gastos judiciales en Miami alcanzaron niveles difíciles de manejar. Un día antes de una audiencia crucial en mayo, el juez reiteró la solicitud de documentos a Santacana, quien no cumplió con dicha petición. Ante esta situación, ella decidió optar por un acuerdo extrajudicial ante notario, poniendo así fin al matrimonio hacia finales de 2025.

Antes del matrimonio en 2008, Arantxa contaba con un patrimonio cercano a los 14 millones, según un informe del Banco de Luxemburgo, fruto de inmuebles y ahorros. Sin embargo, todo fue vendido o liquidado y los fondos terminaron en cuentas asociadas a Santacana en EE.UU. En la actualidad, su fortuna se ha desvanecido. Reside en Miami, dedicándose a dar clases de tenis y comentar torneos deportivos, pero la mitad de sus ingresos están embargados, incluyendo premios olímpicos.

Escándalos que marcaron su vida

Los escándalos han acompañado a Arantxa Sánchez Vicario durante años. En 2009, el Tribunal Supremo le impuso una condena por evasión fiscal que ascendía a 3,5 millones más intereses; este hecho marcó el inicio de sus problemas económicos. Además, su familia nunca vio con buenos ojos su relación con Santacana, lo que provocó un distanciamiento con sus padres.

La extenista ha pasado de ser una figura destacada del deporte a verse envuelta en polémicas financieras. A lo largo de su carrera acumuló premios por valor de 30 millones, incluyendo triunfos como Roland Garros o medallas olímpicas; sin embargo, las malas decisiones económicas han borrado prácticamente todo su legado financiero. Su divorcio se convirtió en un espectáculo mediático repleto de acusaciones sobre ocultación de bienes y disputas por la custodia de sus hijos.

Entre las historias del mundo del deporte, la trayectoria de Arantxa Sánchez Vicario destaca especialmente por su caída desde lo más alto. Mientras otras tenistas como Conchita Martínez han brillado sin enfrentarse a estos dramas personales, ella es un claro ejemplo del choque entre la fama y las dificultades personales. Los medios siguen muy atentos su historia: cómo pasó de campeona indiscutible a una figura envuelta en problemas económicos.

Ahora que el divorcio parece haber llegado a su término, Arantxa Sánchez Vicario tiene la mirada puesta en el futuro. Continúa residiendo en Miami y dedicándose al tenis como docente. Aunque la batalla legal ha concluido, las lecciones aprendidas perduran; quizás esa resiliencia forjada durante años pueda convertirse ahora en su mejor jugada ganadora.