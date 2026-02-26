¿Adivinas la razón por la que Mbappé elige Alcorcón para sacarse el carnet de conducir y no se va a Cuenca?

Imagina la escena: una estrella del fútbol mundial, acostumbrada a estadios repletos y flashes, baja de un coche modesto y entra en una autoescuela de barrio. Eso sucedió la semana pasada en la calle Oslo de Alcorcón, cuando Kylian Mbappé fue avistado dirigiéndose a su primera clase práctica en la Autoescuela Lara.

Los vecinos no podían creer lo que veían. Un pescadero colchonero, residente del lugar, incluso recibió un saludo amigable del francés, que posó con amabilidad antes de subirse al coche para practicar.

La noticia se esparció rápidamente por las redes sociales. Mbappé, en su segunda temporada como madridista, muestra una integración total en la vida madrileña. Ha dejado atrás los chóferes que le acompañaban durante su etapa en PSG y Mónaco, donde obtener el carnet no era prioritario. «Siempre tuve conductores a mi disposición», confesó en una entrevista anterior. Ahora, con un garaje lleno de sueños sobre ruedas, le toca aprender a manejar rotondas y cruces complicados en las calles de Alcorcón.

¿Por qué elegir Alcorcón y no Cuenca, el destino habitual para famosos como Lamine Yamal por sus clases intensivas?

La Autoescuela Lara, fundada en 1973 en Vallecas y con más de 50 centros repartidos por Madrid, presume de unas destacadas 4,9 estrellas en Google gracias a 300 opiniones positivas. Mbappé se decantó por esta referencia local, más cercana a su día a día, evitando un viaje hacia Castilla-La Mancha. La cercanía, la calidad y un relativo anonimato son ideales para un vikingo que busca pasar desapercibido. Aunque esto podría cambiar pronto, ya que camisetas del Real Madrid se acumulan en recepción esperando su firma.

El toque surrealista lo aporta su profesor: un atlético ferviente que enseña a conducir al delantero blanco en territorio colchonero. «No pudo ser más campechano», comentan testigos. Imagina las anécdotas: mientras Mbappé opera el embrague, el instructor desata historias sobre rojiblancos que han pasado por allí. ¿Hablarán del derbi o se concentrará el francés en no calarse en una pendiente? El barrio está alborotado ante la expectativa, y la autoescuela recibe llamadas sin parar. ¿Regresará Mbappé caminando por la calle Oslo o pasará a recibir clases privadas?.

Sus prácticas avanzan a buen ritmo. El examen teórico y práctico tendrá lugar en Móstoles, sobre la Nacional V. Si logra aprobar pronto –un pronóstico optimista dadas sus habilidades disciplinadas en el campo– liberará su garaje. Allí le esperan auténticas bestias como el BMW i7 xDrive60 (544 CV, 0-100 km/h en 5,5 segundos, valorado en 140.000 €), regalo de BMW para el equipo. Como gran aficionado a Ferrari, también posee un impresionante 488 Pista (720 CV, medio millón de euros) y un 458 diseñado junto a Michael Schumacher (570 CV), cuyo precio ronda los 230.000 €. Incluso cuenta con un cómodo Mercedes Clase V de 235 CV para viajes largos. De pasajero a piloto: el cambio es radical.

Con algo de escepticismo, uno se pregunta si el ritmo frenético de la Champions podría interferir con sus estudios teóricos. ¿Logrará aprobar antes del próximo Clásico o quedará estancado? La adaptación de Mbappé a Madrid avanza sin freno, y esta aventura al volante suma otra capa al mito que le rodea. Alcorcón se convierte así repentinamente en un epicentro futbolístico.

Curiosidades sobre Mbappé y su odisea al carnet:

Nunca necesitó conducir en París: contaba con chóferes disponibles las 24 horas desde los 18 años.

Su BMW i7 dispone de puertas automáticas y una pantalla 8K trasera para disfrutar de Netflix desde butacas reclinables.

El Ferrari 488 Pista , reservado solo para clientes VIP, acelera como un misil sin carnet hasta ahora.

¡De driblar defensas a sortear semáforos: Mbappé acelera en todos los frentes!