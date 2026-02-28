Dónde, cuándo y cómo ver por TV los partidos de Barça, Atlético y Real Madrid en esta jornada de Liga

El FC Barcelona se enfrenta al Villarreal esta tarde en el Spotify Camp Nou, un partido que huele a Champions, mientras el Atlético de Madrid se desplaza a Oviedo y el Real Madrid cerrará la jornada ante el Getafe.

Esta jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025/26, que va del 28 de febrero al 2 de marzo de 2026, promete ser intensa con estos tres colosos en acción. Hoy, 28 de febrero, comienza la emoción.

Barcelona y Villarreal, primero y tercero en la clasificación, se verán las caras en un choque que podría ser decisivo para la temporada.

Los culés intentan mantener su liderazgo frente a un Submarino Amarillo que no se rinde. Por otro lado, el Atleti, en su lucha por los primeros puestos, visita a un Oviedo que puede resultar complicado en el Carlos Tartiere –puede parecer un partido sencillo, pero en este contexto liguero es un rival incómodo para los rojiblancos. Finalmente, el Real Madrid jugará en casa contra su eterno rival madrileño, el Getafe, conocido por su resistencia. Los derechos televisivos están en manos de Movistar Plus+, DAZN y Orange TV, distribuidos en lotes de cinco partidos por jornada.

Horarios y dónde verlos

Aquí tienes toda la información necesaria para no perderte ni un gol. Todos los partidos disponibles en España a través de plataformas de pago y streaming.

Partido Cuándo Dónde Cómo ver por TV y streaming FC Barcelona – Villarreal Sábado 28 febrero, 16:15 h Spotify Camp Nou Orange TV (dial 110), Movistar LaLiga (dial 54). Streaming: apps Movistar+ y DAZN/Orange Real Oviedo – Atlético de Madrid Sábado 28 febrero, 21:00 h Estadio Carlos Tartiere Orange TV (dial 110), Movistar LaLiga (dial 54), Movistar Plus+ (dial 7), M+ Vamos 2 (dial 51). Streaming: aplicaciones correspondientes Real Madrid – Getafe Lunes 2 marzo, 21:00 h Santiago Bernabéu Orange TV (dial 110), DAZN LaLiga (dial 55 Movistar, 113 Orange). Streaming: DAZN y Orange

Desde luego, tanto Movistar Plus+ como DAZN controlan las emisiones hasta 2027, con la colaboración de Orange TV, que integra todo mediante acuerdos. Movistar ofrece cinco partidos por jornada más tres exclusivos; DAZN se encarga del resto con uno gratuito cada fecha disponible. Si eres cliente de Orange, tienes acceso al pack completo sin complicaciones.

La situación actual es tensa en la clasificación. El equipo del Barça lidera la tabla, pero el acechante Villarreal está a un paso –cualquier tropiezo hoy podría apretar aún más la Liga. El Atlético necesita urgentemente sumar puntos en Oviedo para no quedarse atrás; ese estadio asturiano ha sido una trampa para muchos favoritos debido a su atmósfera intensa. Por su parte, el Real Madrid llega en modo remontada ante un Getafe que sabe cómo arruinar derbis –no olvidemos las goleadas pasadas que dejaron huella.

Las predicciones son cautas: se espera una victoria del Barça por 2-1, aunque sufrirán ante el orden táctico de Marcelino –se prevé que sea Lewandowski quien marque, aunque el Villarreal siempre puede sorprender con sus contraataques letales. En cuanto al Atleti, una victoria ajustada por 0-1 parece probable; Simeone suele reforzar su defensa, pero ¿el frío asturiano jugará en su contra? Y sobre el Madrid, un claro pronóstico de 3-0 ante el Getafe sería lo ideal; Mbappé está en racha aunque las apuestas ofrecen una cuota baja –quizás mejor apostar por el empate culé a una cuota atractiva para soñar. Sin lugar a dudas, la Liga es impredecible: un penalti dudoso puede cambiarlo todo.

Los antecedentes añaden emoción al ambiente. Recordemos aquel épico empate a cuatro entre Barcelona y Villarreal en 2021 o la aplastante victoria blaugrana del año pasado. En cuanto al Oviedo-Atleti, hay historias pasadas que recuerdan enfrentamientos coperos muy duros; los carbayones buscan dar la campanada. Y claro está, Madrid-Getafe siempre trae consigo expulsiones y goles sobre la bocina –en el Bernabéu suelen mandar los blancos, pero nunca hay que subestimar al Getafe.

El impacto económico también es significativo: los derechos alcanzan los 1.050 millones anuales entre Movistar y DAZN, con renovación hasta 2032. Mientras plataformas como Disney+ entran en otras competiciones, aquí siguen reinando estos tres gigantes. Hablando del rendimiento individual: Yamal y Pedri brillan en Barça; Griezmann aporta calidad al Atleti; Vinicius destaca con el Madrid –las estadísticas avanzadas muestran sus xG superiores al 0.8 por partido.

Curiosidades El nombre del Spotify Camp Nou fue estrenado en 2022; recibe una media de 100.000 espectadores. El Oviedo nunca ha vencido al Atleti en Primera desde 1959 –¡una maldición histórica! El Getafe ha conseguido cuatro empates en los últimos diez derbis ante el Madrid. El Villarreal es conocido como rey de las remontadas con doce logradas en las últimas dos temporadas. DAZN ofrece un partido gratuito cada jornada; este fin de semana será ¿el Barça?



No olvides sintonizar para disfrutar del espectáculo –la Liga siempre tiene sorpresas hasta el último segundo.