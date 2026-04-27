El portero del Zaragoza le parte la cara al capitán del Huesca en el minuto 99 y se lleva una sanción de 13 partidos

Hay maneras de perder un derbi. Esta no es ninguna de ellas.

El Real Zaragoza perdió este domingo 26 de abril en El Alcoraz por 1-0 frente al Huesca en un partido que hasta el minuto 98 era simplemente una derrota dolorosa en la lucha por la permanencia. Lo que ocurrió en el minuto 99 lo convirtió en algo que el fútbol aragonés tardará tiempo en olvidar.

Esteban Andrada, portero argentino del Zaragoza, ya estaba amonestado cuando protestó airado un saque de banda. El árbitro Dámaso Arcediano Monescillo le mostró la segunda amarilla. Andrada no encajó bien la expulsión. Corrió hacia Jorge Pulido, capitán del Huesca, y le lanzó un puñetazo con fuerza en la cara. Pulido acabó con un hematoma en el pómulo y el ojo morado. Lo publicó él mismo en redes sociales horas después. La imagen se convirtió en el meme del día.

Lo que siguió fue la tangana. Jugadores de ambos equipos, banquillos y cuerpos técnicos en el césped. La policía tuvo que entrar a separar. Dani Jiménez, portero del Huesca, respondió al ataque de Andrada y también fue expulsado. Dani Tasende, del Zaragoza, recibió roja por una patada revisada por el VAR. Al final, ambos equipos terminaron el partido con jugadores de campo bajo los palos: Francho Serrano se puso los guantes por el Zaragoza, que ya había agotado sus cambios.

Former Monterrey goalkeeper Esteban Andrada lost his mind and punched an opponent in the face after getting sent off. This happened in the derby between Real Zaragoza and Huesca in LaLiga 2. 🤯🇪🇸🇦🇷 pic.twitter.com/VHZ7ZNDt7X — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 26, 2026

Quién es Esteban Andrada

Lo más llamativo del incidente es el perfil del protagonista. Esteban Andrada no es un portero cualquiera ni un joven con los nervios sin controlar.

Tiene 35 años. Es argentino, nacido en Famaillá, Tucumán. Forjó su carrera en el fútbol sudamericano con etapas en Lanús y Boca Juniors, donde fue titular durante años y ganó títulos importantes. Con Boca disputó la final de la Copa Libertadores de 2018, el partido más visto en la historia del fútbol argentino, jugado en el Bernabéu después de los incidentes en La Bombonera. Es un portero con palmarés, con experiencia y con la reputación de ser un profesional sólido bajo los palos.

Después de Boca recaló en los Rayados de Monterrey, en México, donde siguió rindiendo a buen nivel y se convirtió en campeón de liga. Su llegada al Zaragoza cedido desde Monterrey este enero fue presentada como un golpe de mercado para un equipo que necesitaba reforzar la portería en la segunda vuelta. Su debut en el fútbol español a los 35 años, en una Segunda División muy exigente, era la historia de un veterano que venía a aportar experiencia y calidad en una situación difícil.

La historia terminó de otra manera.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

La sanción que se avecina

El árbitro dejó el acta muy clara: «Andrada se dirigió hacia Pulido de forma violenta y agresiva, corriendo y saltando hacia él mientras le propinaba un puñetazo con fuerza excesiva». Las cámaras captaron cada detalle desde múltiples ángulos y el vídeo acumuló millones de visualizaciones en menos de 24 horas.

Iturralde González, experto arbitral, fue contundente en su análisis: el Comité de Competición debería aplicar la sanción máxima por el bien del fútbol. La horquilla habitual por agresión va de 4 a 12 partidos, más uno adicional por la doble amarilla. El récord histórico en el fútbol español por agresión es de 12 partidos. Andrada podría igualarlo o superarlo.

Si la sanción es de 13 partidos, el portero argentino no volverá a jugar esta temporada. Y quizás nunca más con la camiseta del Zaragoza.

Andrada pidió perdón públicamente: «Estoy muy arrepentido, le pido perdón a Pulido». El capitán interino del Zaragoza, Francho Serrano, también ofreció disculpas: «El Zaragoza no puede dar esa imagen nunca».

💣🚨 | Las DECLARACIONES de ANDRADA tras la acción con JORGE PULIDO en el Huesca – Zaragoza 🎙️ “Salgo con los puños por delante para despejar el balón, no veo al jugador del Huesca y, tras el despeje, le golpeo de forma fortuita” pic.twitter.com/WxkwJHVWCF — PAUPE (@paupecf) April 26, 2026

La situación en la tabla

El resultado empeora una clasificación que ya estaba al límite. El Zaragoza se queda con 35 puntos en posición de descenso directo, a tres de la salvación. El Huesca, con 36, respira algo más tranquilo pero también sigue en zona de peligro.

La derrota en el derbi aragonés ante un rival directo, con el portero titular sancionado para lo que queda de temporada, es el peor escenario posible para un equipo que depende de sí mismo pero que este domingo eligió el peor momento para el peor incidente.

Pulido tiene el ojo morado. Andrada tiene una sanción histórica. Y el Zaragoza tiene un problema que va más allá del resultado del domingo.