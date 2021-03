Ronnie Coleman: el mejor fisicoculturista del mundo vive a los 56 años en una silla de ruedas

Víctima de sus propios músculos y de su enfermiza obsesión por el gimnasio.

Ronnie Coleman, ocho veces Mr. Olympia y una leyenda del fisicoculturismo.

El coloso que antes deslumbraba en los escenarios, actualmente necesita de una silla de ruedas para desplazarse.

Coleman empezó en el mundo del fisicoculturismo en los 80, cuando entrenaba futbol americano y hacia pesas en el gimnasio.

Ingresó a la academia de policía de Texas e inmediatamente impactó por el físico que manejaba.

«Luego de graduarme de la academia, cuanto te sueltan en la calle, uno de los chicos me vio en un llamado y me dijo: ‘Eres bastante grande, ¿Dónde entrenas?’. Le dije que entrenaba en la estación porque era gratis. Me dijo: ‘Tienes que venir a Metroflex, yo trabajo allí’.