Rafa Nadal, en semifinales: ‘El rey de la tierra batida’ derrumba los sueños del joven Sinner en Roland Garros

Rafa Nadal sigue más vigente que nunca, a sus 34 años demostró una vez más de que está hecho y arrolló al joven italiano Jannick Sinner por 7-6(4), 6-4, 6-1.

A pesar de las condiciones, Nadal demostró en su encuentro número 100 en Roland Garros por qué le llaman El Matador, pues pudo resolver con maestría las serias amenazas que enfrentó en los dos primeros parciales por parte del joven de 19 años.

Apoyado en un ‘drive’ que no despertó lo suficientemente pronto, Nadal acabó machacando a su rival y en su resistencia, siempre encontró la forma de evitar las ‘trampas’ del tenista italiano, que finalmente terminó por rendirse en el tercer parcial y tras rozar las tres horas de encuentro.

