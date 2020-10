La exótica forma de sacar de Sofia Kenin, finalista en Roland Garros 2020, se hace viral

Vaya por delante que Sofia Kenin es una fiera, pega como si no hubiera mañana, entiende tácticamente muy bien cada partido y no se rinde nunca.

Sofia, nacida en Rusia el 14 de noviembre de 1998 (21 años) pero nacionalizada estadounidense, es una de las tenistas del momento.

La número seis del mundo disputará este sábado 10 de octubre de 2020 la final de Roland Garros ante la polaca Iga Swiatek (eliminó en semifinales a la argentina Nadia Podoroska) y es furor en las redes por su exótica forma de sacar.

La tenista, ganadora de cinco torneos WTA, en el que sobresale el Australian Open de este año (junto al Abierto Francés es uno de los cuatro Grand Slam del circuito), posee una mecánica atípica durante su servicio. Al contrario que la mayoría de los deportistas y de lo que aconsejan los manueles, ella lanza la pelota hacia arriba y prácticamente no la mira.

¿Qué te parece el saque de Sofia Kenin? 🎾🤔#RGxESPN pic.twitter.com/taUzUFRtXb — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 8, 2020

Sofia Kenin explicó su técnica de saque (AFP)Tras dejar en el camino a la checa Petra Kvitová en semifinales por 6-4 y 7-5, Kenin fue consultada al respecto en conferencia de prensa.

“Me gustaría saber sobre tu servicio. Algunas fotos muestran que no ves la pelota durante el lanzamiento, pero solo por una fracción de segundo. ¿Buscaste mejorar ese aspecto desde chica o ya es parte de tu juego?”, le preguntaron.

“Lo tuve durante toda mi carrera. Sé que es un poco diferente, pero he tenido grandes resultados con él. Creo que estaría bastante mal empezar a cambiar las cosas ahora, pero ya he mejorado mi servicio. Siento que estoy sirviendo bien. Pienso que quizás no importa cómo sirva, siempre y cuando entre. Funcionó para mí”, reveló la joven.

La particular técnica de @SofiaKenin en el lanzamiento de la pelota en el servicio.#RolandGarros pic.twitter.com/Dgu1nXIVQW — Sebastián Torok (@sebatorok) October 8, 2020

Para llegar a la final en París, Sofía dejó en el camino a la rusa Liudmila Samsónova (6-3, 3-6 y 6-3), la rumana Ana Bogdan (3-6, 6-3 y 6-3), la rumana Irina Bara (6-2 y 6-0), la francesa Fiona Ferro (2-6, 6-2 y 6-1), la estadounidense Danielle Collins (6-4, 4-6 y 6-0) y a la checa Petra Kvitová (6-4 y 7-5).

Sofia Kenin se encuentra en la final de Roland Garros (AFP)El quiebre en la carrera de Kenin comenzó en 2019, con una escalada importante dentro del ranking gracias a la conquista de sus primeros títulos: Hobart, en Mallorca y en Guangzhou.

Ya en este año dio muestras de su crecimiento al quedarse con el Abierto de Australia, en donde eliminó a jugadoras como Coco Gauff, Ashleigh Barty (actual número 1) y Garbiñe Muguruza.