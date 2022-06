Kyrgios vuelve a dar la nota: admite que escupió a un espectador en Wimbledon

Lo de Nick Kyrgios es un caso aparte. Le gusta dar la nota y ser noticia por las estupideces que hace, en vez de centrarse en su trabajo. Este ‘bocachancla’ australiano se permitió el lujo de criticar al mismísimo Nadal.

Kyrgios, que tiene la friolera cantidad de 0 Grand Slam en su palmarés y su mejor ránking en la ATP fue el puesto 13, critica al tenista con más Grand Slams de la historia de este deporte -22 exactamente-.

Por ello, entre otras cosas, ya no sorprende nada del australiano y el pasado martes 28 de junio, en Wimbledon, volvió a demostrar que no representa, para nada, los valores del tenis. Porque en su partido contra Paul Jubbs en el Grand Slam de hierba su victoria por 3-6, 6-1, 7-5, 6-7 (3) y 7-5 quedó en un segundo plano.

Y es que, él mismo, admitió que escupió a un aficionado que le estuvo insultando durante todo el encuentro. Por supuesto, de ser cierto lo de los insultos, es totalmente reprochable e irrespetuoso.

«Me dijo que era una mierda»

Pero no debes escupirle ni mucho menos porque estás representando los valores de un deporte señorial. A no ser que seas un anárquico y vayas por libre como es Kyrgios, que dijo:

«Ha sido una falta de respeto. Alguien me insultó. Me dijo que era una mierda, desde el público. ¿Es eso normal? No. No entiendo porque ocurre todo el tiempo»

Asimismo, aunque intentó excusarse sobre un hecho completamente lamentable, no echó las culpas al torneo, pero sí dejó claro que algo en su cabeza no anda bien:

«Amo Wimbledon. No le echo la culpas al torneo. Es simplemente que cierta generación de gente se cree que, por estar en redes sociales, tiene derecho a decir lo que quiera. Y lo sigue haciendo en la vida real. Menos mal que hay una valla que me impide hacer algo físicamente, o dirigirme a ellos, si no, me metería en problemas«.

El escupitinajo: «A una de las personas que me faltó al respeto, sí»

En rueda de prensa, al australiano le preguntaron sobre si escupió a alguien del público. «A una de las personas que me faltó al respeto, sí. No le hubiese hecho eso a alguien que me apoyaría», admitió.

También confirmó que llamó ‘soplón’ a una jueza de línea e insistió en que algunos oficiales son demasiado mayores para hacer su trabajo correctamente. Cuando fue preguntado si lamentaba haber usado ese término con la juez de silla fue contundente: «No. ¿Por qué? Eso es lo que ella hizo. No hice nada y ella fue al árbitro y le dijo algo que no dije», afirmó.

Kyrgios, que arrastraba problemas en el abdominal tras su participación en el torneo de Mallorca, consiguió ganar su primer partido en Wimbledon, pero tuvo que remontar un set en contra a Jubb, invitado por la organización.

El número 40 del mundo aprovechó su gran servicio para colocar 30 ‘aces’ y, sobre todo, para salvar 11 de los 13 puntos de rotura que afrontó. Con 67 golpes ganadores y pese a los 55 errores no forzados; el australiano sigue adelante en el torneo que le dio a conocer en 2014; gracias a una ‘wildcard’, donde consiguió llegar a cuartos de final ganando a Nadal por el camino.