Duelo millonario en las pistas de tenis: ¿Quién ha ganado más este año?

En un duelo que tenía todos los ingredientes para ser épico, Jannik Sinner volvió a imponerse con claridad ante Carlos Alcaraz en la final del Six Kings Slam, el torneo-exhibición más lucrativo del año celebrado en el Kingdom Arena de Riad. El italiano, con un marcador de 2-6 y 4-6, dejó claro por qué se adjudica no solo el título sino también el primer lugar en la lista de ganancias deportivas de este año, superando al número uno del mundo.

Sinner cobró un total de 7,5 millones de dólares en premios esta semana, incluyendo 1,5 millones por su participación y 6 millones extra por la victoria. Con esta suma, sus ingresos por premios en 2025 alcanzan ya los 19.846.528 dólares, rebasando por casi dos millones los 17.548.017 dólares que acumula Alcaraz, quien solo sumó 1,5 millones por llegar hasta la final.

Aunque Carlos Alcaraz sigue siendo el rey en rankings y con 22 años domina la escena mundial, la exhibición árabe revoluciona la contabilidad de premios y pone a Sinner, de 24 años, en una posición financiera superior tras apenas unos días de competición y solo tres partidos jugados.

El italiano, que ya llevaba 12.346.528 dólares en ganancias oficiales, sacó más de la mitad de esa cifra en esta competición fuera del calendario ATP.

A nivel histórico, aunque ambos están lejos de acercarse a las cifras del serbio Novak Djokovic —con casi 191 millones acumulados en casi dos décadas como profesional—, la batalla entre Sinner y Alcaraz se antoja una rivalidad de largo plazo tanto en la pista como en los números. Entre exhibiciones, títulos y años de carrera, la pelea por dominar el tenis mundial seguirá dando espectáculo dentro y fuera de la cancha.