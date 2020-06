¿Habrá ayuda para ellos? Un 36% de los españoles dicen adiós a sus ahorros por la crisis del coronavirus

El Gobierno social-comunista presume de aprobar el Ingreso Mínimo Vital, una medida por la que 850.000 familias desfavorecidas recibirán entre 460 y los 1.100 euros mensuales. Ahora bien, ¿qué pasa con todos aquellos trabajadores que después de esfuerzo y sacrificio han tenido que recurrir a sus ahorros para sobrevivir? ¿También habrá ‘paguita’ para ellos?

Según un estudio internacional de Open Evidence, una spin-off de la UOC, un 36 % de los españoles ha consumido sus ahorros durante un mes de confinamiento. El análisis sobre los efectos del coronavirus en España, Italia y el Reino Unido asegura que la mayoría «tiene miedo y una visión negativa del futuro» ya que el 92 % de los españoles teme una depresión económica, el 63 % espera que el año 2021 sea peor que el 2020 y, un 63 % tiene miedo de que haya restricciones permanentes de derechos y libertades.

El estudio recopila datos de un mismo grupo de personas, de entre 18 y 75 años, de España, Italia y el Reino Unido, y ha realizado tres olas consecutivas de encuestas. Los datos del estudio recogidos en la tercera ola evidencia que la pandemia está «alterando el comportamiento de la población». Ya que un 41 % ha disminuido el consumo de productos culturales y el 58 % ha reducido su actividad de networking, clave para su carrera y sus futuras oportunidades laborales. En otros ámbitos, un 23 % de los encuestados ha informado tener un comportamiento de mayor riesgo, como sexo sin protección, menos adherencia a tratamientos médicos o consumo excesivo de alcohol y comida, y llevar una vida menos saludable.

Además, el cofundador de Open Evidence y profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC Francisco Lupiáñez insiste en que, mientras que el discurso dominante decía que el COVID-19 no hacía distinciones sociales, nuestra sociedad desigual ha hecho que algunos paguen un precio más alto que otros. «Las mujeres, en particular, han pagado más, porque han realizado una parte abrumadora del trabajo no remunerado. Otros grupos vulnerables son las personas que viven en espacios limitados y que tenían unos ahorros limitados».