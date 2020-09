El alcalde socialista de Calviá se lo lleva calentito mientras los empresarios locales se arruinan: «No tenemos ni para comer, esto es una dictadura»

El cierre de Punta Ballena y las restricciones marcadas por la Covid 19 está golpeando sin piedad a los empresarios del término municipal mallorquín de Calvià (Baleares).

Los empresarios pide exenciones fiscales, bonificaciones en los impuesto locales y flexibilidad en el pago de los gastos ordinario ante la indiferencia de la administración y en especial del Consistorio presidido por el alcalde Alfonso Rodríguez (PSOE).

El caso de Juan Rodríguez, presidente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Calviá (EMYTRA), es sintomático. Camarero y con cinco hijos que alimentar, no cobra ERTE y solo gana 430 euros al mes. «Mi jefe ni abrió las puertas del local. Somos un daño colateral del confinamiento que no han sabido llevar las cosas como toca. Como no era fijo, me he quedado fuera de los ERTE como miles y miles de personas. Han destruido todo lo que han construido nuestros mayores»

«A día de hoy nos sentimos engañados, ninguneados, avergonzados de quienes nos gobiernan, mandando esbirros a decir que somos un grupo político, tergiversando e intentando confundir a los ciudadanos, cuando la realidad es que somos un grupo de empresarios y trabajadores asqueados con la situación vivida en Calvià, Baleares y España, hasta ahora solo pediamos trabajar, ahora, una vez finiquitada la temporada, ya solo nos queda la posibilidad de pedir ayudas desesperadamente ante la pasividad de quienes nos gobiernan, ante unos políticos a los que no les importamos»

«Somos una asociación que se ha creado para restablecer la democracia comercial y laboral que se nos ha arrebatado con decisiones inquisitoriales. Si nos prohíben trabajar deben comprometerse a ayudarnos para poder alimentar a nuestras familias, deben tener el compromiso de reunirse sin mentiras ni manipulación. Los políticos se deberían regir por unos valores que a día de hoy han olvidado, buenos valores como es ayudar al pueblo a crecer tanto en lo personal como en lo profesional y no hundirlos en la miseria y en la ruina».

«Que los responsables que realmente lo han hecho mal paguen las consecuencias en un juicio por una pésima gestión, cuyas consecuencias ha llevado a perder vidas, trabajo, locales, casas, y ha destrozado familias enteras,, por eso pedimos que alguien nos ayude ya que en Baleares y Calvià estamos abandonados y entrando en una dictadura hecha por quienes nos gobiernan»

El alcalde de Calviá, Alfonso Rodríguez, con un sueldo bruto de casi 65.000 euros -el máximo permitido por la ley-, es el alcalde que más sueldo tiene de todos los municipios en todas las Islas Baleares. Lejos, es verdad, de lo que cobraban anteriores alcaldes de Calvià como Carlos Delgado (PP) con casi 90.000 euros anuales, o Manuel Onieva (PP) con 73.000 euros brutos anuales.