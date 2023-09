Máxima tensión en el mundo económico por el desembarco saudí en Telefónica

En medio del fragor político, el pasado 4 de julio de 2023 el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un Real Decreto sobre las inversiones extranjeras en empresas española.

Un modificación legislativa que ha pasado desapercibida pero que tiene mar de fondo, ya que coincide cuando se estaba produciendo el desembarco de fondos saudíes. En concreto de Saudi Telecom (STC) que a través de Morgan Stanley ha comprado durante meses acciones de Telefónica. Gracias a estas operaciones la empresa árabe se hecho con el 9’9 % de Telefónica, que preside Álvarez-Pallete. Un desembargo que supuesto disgusto a los principales accionistas, BBVA y Caixabank.

El 5 de septiembre de 2023 fue cuando se comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su posicionamiento en Telefónica y están a la espera de que el órgano regulador se posicione a favor o en contra de estos movimientos, aunque todo parece indicar que la CNMV se pondrá de perfil con respecto al asalto saudí a la empresa de comunicaciones más importante del país. La ley establece que se debe informar de la compra de acciones que supongan más del 3 %. A través de Morgan Stanley la saudí STC controla un 9’9 % (4’9 en acciones y 5 en instrumentos financieros). Algunos medios apuntan a que gran parte de las operaciones se realizaron en la pasada primavera pero el grueso del desembarco tuvo lugar a finales de verano motivo por el cuál no estaban obligados a informar a la CNMV.

Enfados y resquemores con Álvarez-Pallete

El papel de José María Álvarez-Pallete al frente de Telefónica no ha pasado en los últimos tiempos por su mejor época debido a pérdidas de la compañía que muchos achacan a decisiones equivocadas del empresario que siempre ha contado con el apoyo de Pedro Sánchez y de gran parte del Ibex. Sin embargo, éstos últimos movimientos no habrían gustado nada a dos nombres importantes de la banca española. Según The Objetive el desembarco de STC en Telefónica se habría producido sin que Caixabank y BBVA, principales accionistas, supieran nada. Isidre Fainé (Caixa) hasta ahora gran valedor de Álvarez-Pallete sería el que más dolido estaría con los viajes de su protegido a Riad para concretar el proceso de llegada de STC al Consejo de Administración de Telefónica.

Otras fuentes hablan de que Fainé interpreta esto como «traición» y que se habla directamente de «mentiras» con respecto a cómo Pallete ha ido dosificando la información sobre el papel saudí en la toma de posición dentro de la empresa. Una operación que, a corto plazo, ha podido servir para espantar uno de los nubarrones que más se cernían sobre el presidente de Telefónica: evitar que el fondo estadounidense BlackRock, accionista de Telefónica, tomase más fuerza y adquiriese más acciones poniendo así en riesgo su ‘trono’.

La compleja posición de Moncloa

¿Y desde el Gobierno? Desde el Ejecutivo socialista, tal y como afirman algunos medios, no se oculta cierta perplejidad ante el asalto de STC a la empresa española y, más en concreto, sobre cómo lo ha gestionado todo Álvarez-Pallete. A nadie se le escapa que el empresario madrileño ha sido uno de los nombres de confianza del ‘sanchismo’ entre las altas finanzas. Ha contado con el apoyo del Ejecutivo de Pedro Sánchez siempre, incluso cuando esta cercanía generó algún roce con sus socios de Gobierno.

Sin embargo, las recientes actuaciones de Pallete no han gustado a Moncloa. En el mundo financiero madrileño se habla de que el presidente de Telefónica quiso cubrirse las espaldas por miedo a un cambio político en España. El desembarco de Nuñez Feijóo en Mocloa suponía un riesgo para él ya que el gallego cuanta con su propio hombre de conexión en el poder económico: su paisano Pablo Isla, que tras su salida de Inditex, donde durante años fue CEO y eterno sucesor de Amancio Ortega, se ha colocado en otros sectores importantes de la vida económica nacional.

Con todo, el rumor que circula por el Madrid financiero es que el Gobierno, a través de la CNMV, tomará una decisión salomónica y autorizará la compra del 4’9 % de las acciones pero vetará el 5 % que STC ha adquirido en instrumentos financieros. Una decisión que no supondrá un triunfo para Pallete pero tampoco un éxito. Más complejo será para él remontar la confianza que los socios españoles mayoritarios tenían en su gestión de Telefónica.