Este tipo se compró una casa reciclando latas: de recolector de envases a propietario

En un momento en que el acceso a la vivienda se ha convertido en una quimera para muchos jóvenes, la historia de Damian Gordon emerge como un soplo de aire fresco en el mercado inmobiliario global.

Este australiano de 36 años ha conseguido lo que para muchos parece imposible: comprar su propia casa gracias a una estrategia tan inusual como efectiva: el reciclaje sistemático de latas y botellas durante siete años.

Gordon comenzó su particular aventura en 2017, cuando descubrió el programa ‘Return and Earn‘ implementado en Nueva Gales del Sur, que recompensa con 10 céntimos de dólar australiano (aproximadamente 5 céntimos de euro) por cada envase reciclado. Lo que empezó como una actividad ocasional pronto se convirtió en un compromiso a largo plazo. «Simplemente fui acumulando», confesó Gordon en una entrevista reciente, revelando que su estrategia financiera fue tan simple como efectiva: «tener una cuenta bancaria donde no podía ver el saldo».

De la recolección a la propiedad: un camino de siete años

El esfuerzo de Gordon no fue menor. Durante siete años recorrió incansablemente calles, playas y festivales recolectando envases reciclables. Su dedicación le permitió reunir la asombrosa cifra de 450.000 latas y botellas, que transformó en aproximadamente 46.000 dólares australianos (unos 41.000 euros).

Este capital le sirvió para pagar la entrada de una pequeña vivienda de dos habitaciones en la costa central de Nueva Gales del Sur, que adquirió el año pasado en una subasta. «Es una antigua choza de pescadores, pero tengo la suerte de tener un techo sobre mi cabeza», explicó el joven a la cadena australiana ABC News.

Durante la semana, Gordon mantiene un empleo estable, pero dedica su tiempo libre a colaborar como voluntario en festivales de música, lugares donde logra recolectar miles de envases. «Quería involucrarme en la cultura de los festivales y eso fue lo que me impulsó», señaló. Esta combinación de trabajo convencional y recolección de envases le ha permitido alcanzar su objetivo de vivienda propia.

Un mensaje ambiental en tiempos de crisis inmobiliaria

La historia de Gordon trasciende el ámbito puramente económico para convertirse en un potente mensaje sobre sostenibilidad. «Vivimos en una sociedad de usar y tirar», lamenta el australiano, aludiendo al elevado volumen de residuos que encuentra en eventos masivos. Además de latas y botellas, Gordon ha recuperado alimentos no perecederos, sombreros, luces y hasta equipos de acampada, demostrando que el desperdicio en nuestra sociedad alcanza niveles alarmantes.

Ahora, como propietario y con una hipoteca que afrontar, Gordon asegura que no abandonará este hábito que ha integrado completamente en su vida: «Reciclar y cuidar del medio ambiente es parte de lo que soy».

El contraste con el mercado inmobiliario global

La hazaña de Gordon cobra especial relevancia en el contexto actual del mercado inmobiliario mundial, caracterizado por un incremento sostenido de los precios que dificulta el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes.

En España, por ejemplo, las previsiones para 2025 apuntan a un incremento de los precios nominales del 5%, según BBVA Research. El primer trimestre de 2025 ya mostró un aumento interanual del 7,67%, situando el precio medio de la vivienda terminada en 1.905 euros el metro cuadrado, según datos de TINSA.

Este desajuste entre oferta y demanda sigue alentando el crecimiento de los precios en España, que subieron un 3,9% en 2023 y un 4,3% en el primer trimestre de 2024. Aunque se prevé este año un repunte de la actividad constructora, no será suficiente para contrarrestar la presión de la demanda.

Otras entidades como Bankinter también pronostican un ascenso del 5% para 2025 y del 3% para 2026, mientras que S&P Global Ratings sitúa el avance de este año en los precios en el 4,5%, uno de los más destacados de Europa.

Sistemas de incentivo al reciclaje: una tendencia global

La historia de Gordon pone de relieve la efectividad de los sistemas de incentivo al reciclaje, como el ‘Return and Earn‘ australiano. Estos mecanismos, conocidos como «reverse vending» (máquinas expendedoras inversas), están presentes en países como Noruega, Australia, Alemania y Brasil, donde los gobiernos ofrecen incentivos económicos para fomentar que la ciudadanía recicle y proteja el medio ambiente.

En España, iniciativas similares empiezan a extenderse por regiones como Canarias, Zaragoza, La Rioja, Vizcaya, Asturias, Pontevedra, Murcia, Sevilla o Jaén. Aunque la recompensa por envase en estos casos es menor, de hasta tres céntimos, el sistema representa una vía efectiva para fomentar el reciclaje y premiar a quienes contribuyen activamente al cuidado del entorno.

Un ejemplo de perseverancia en tiempos difíciles

La historia de Damian Gordon destaca no solo por su originalidad sino por el mensaje de perseverancia que transmite. En un contexto donde la vivienda parece cada vez más inaccesible para los jóvenes, su experiencia demuestra que existen caminos alternativos, aunque requieran esfuerzo y dedicación.

Gordon no tenía inicialmente la intención de invertir todo su dinero en una vivienda. «Estaba feliz ahorrando para unas vacaciones o algo así, pero de pronto llegó el COVID y se me empezó a acumular el dinero y pensé, ‘bueno, voy a conseguir mi propio techo'», explicó en una entrevista.

Esta capacidad de adaptación y visión a largo plazo contrasta con la inmediatez que caracteriza a nuestra sociedad actual. Gordon supo ver una oportunidad donde otros solo veían residuos, transformando un problema ambiental en una solución personal.

En un mundo donde el acceso a la vivienda se complica por factores como «la escasez de suelos finalistas, la reducida oferta de mano de obra, la incertidumbre regulatoria y el bajo presupuesto público destinado a la producción de viviendas», historias como la de Gordon nos recuerdan que la creatividad y la constancia pueden abrir puertas que parecían cerradas.

Mientras los expertos debaten sobre políticas de vivienda y soluciones a gran escala, Damian Gordon ha encontrado su propio camino hacia la propiedad, demostrando que, a veces, las grandes metas se alcanzan lata a lata, botella a botella, con paciencia y determinación.