UGT desafía a Ryanair: huelga del personal de tierra desde el 15 de agosto y hasta fin de año

La convocatoria de huelga para el personal de tierra de Ryanair a partir del próximo 15 de agosto amenaza con agitar aún más el panorama laboral y turístico de España.

El sindicato UGT ha dado este paso tras denunciar lo que considera “constantes incumplimientos en materia de derechos laborales” por parte de la filial Azul Handling, encargada de los servicios en tierra de la aerolínea irlandesa.

Esta movilización afectará a más de 3.000 trabajadores y, potencialmente, a cientos de miles de pasajeros en plena temporada alta y durante todo el otoño-invierno.

La huelga se iniciará en el llamado “puente de la Asunción”, uno de los periodos de mayor tráfico aéreo en España.

Los paros están programados inicialmente para los días 15, 16 y 17 de agosto y, a partir de ahí, se repetirán todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre. Los horarios estratégicos elegidos —de 5:00 a 9:00, de 12:00 a 15:00 y de 21:00 a 23:59— buscan maximizar el impacto en las operaciones de facturación, embarque y gestión de equipajes en los aeropuertos clave del país.

Las razones de la protesta, según UGT, son múltiples y de calado:

Incumplimiento de dictámenes de la Comisión Paritaria del Convenio Sectorial sobre garantías y pluses.

Imposición y coacción para que los empleados realicen horas complementarias, tanto ordinarias como voluntarias, con sanciones que califican de “desproporcionadas”.

Restricciones ilegales a la reincorporación tras bajas médicas y a la adaptación de jornada para la conciliación familiar.

Falta de consolidación de jornada para el personal fijo a tiempo parcial, lo que impide la creación de empleo estable y de calidad.

La organización sindical denuncia una “estrategia de precarización y presión sobre la plantilla” que, a su juicio, vulnera derechos laborales básicos y desoye de forma sistemática las demandas sindicales. Exigen a la empresa que retire las sanciones, cumpla con el convenio y abra un proceso de negociación real que permita mejorar las condiciones laborales.

Impacto previsto en vuelos y aeropuertos

La convocatoria afecta a todos los centros de trabajo y bases de Ryanair en España. Entre ellas se incluyen Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca, Ibiza, Girona, Tenerife Sur, Lanzarote y Santiago de Compostela. En muchos de estos aeropuertos, la aerolínea irlandesa es líder en número de pasajeros, especialmente en rutas de bajo coste y conexiones con Europa.

Las funciones que se verán paralizadas durante los paros incluyen:

Facturación de equipajes y atención en mostradores.

Carga y descarga de maletas.

Limpieza y mantenimiento de cabina.

Repostaje y coordinación en pista.

Esto podría traducirse en retrasos, cancelaciones y largas esperas, especialmente en los periodos de mayor demanda. La propia compañía aérea, sin embargo, minimiza el posible impacto y asegura que intentará mantener la normalidad operativa.

Fechas clave y previsión de afectaciones

15, 16 y 17 de agosto: arranque de la huelga coincidiendo con el “puente” festivo.

Desde el 20 de agosto hasta el 31 de diciembre: paros todos los miércoles, viernes, sábados y domingos.

Horarios de paros: 5:00-9:00, 12:00-15:00 y 21:00-23:59.

En la siguiente tabla se resumen los principales aeropuertos afectados y su volumen habitual de pasajeros (según datos previos de AENA):

Aeropuerto Pasajeros anuales (aprox.) Relevancia para Ryanair Madrid-Barajas 60 millones Base clave Barcelona-El Prat 50 millones Base clave Málaga 20 millones Alta presencia Palma de Mallorca 29 millones Alta presencia Sevilla 8 millones Base estratégica Valencia 9 millones Base estratégica Alicante 15 millones Alta presencia Tenerife Sur 11 millones Base insular importante Lanzarote, Ibiza, Girona, Santiago 2-7 millones cada uno Bases regionales

¿Qué puede hacer un pasajero si su vuelo está afectado?

Frente a este escenario, los pasajeros cuyos vuelos se vean afectados por retrasos, cancelaciones o reprogramaciones debido a la huelga tienen derechos reconocidos por el Reglamento Europeo 261/2004. Entre las principales opciones:

Solicitar compensaciones económicas si el retraso supera las tres horas o si el vuelo se cancela sin previo aviso.

Derecho a reembolso del billete o a transporte alternativo en caso de cancelación.

Asistencia en el aeropuerto (comidas, alojamiento, llamadas) mientras dura la incidencia.

Reclamar formalmente ante la aerolínea y, si no hay respuesta, acudir a organismos de consumo.

En caso de huelga, la empresa debe informar con antelación y ofrecer soluciones viables a los usuarios. Las organizaciones de consumidores recuerdan que estos derechos son exigibles incluso aunque la causa del paro sea un conflicto laboral.

Consejos prácticos para los afectados

Para quienes tengan un vuelo programado con Ryanair durante las fechas de huelga, conviene: