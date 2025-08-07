El Ibex 35 rompe máximos de 2008 impulsado por Sabadell y BBVA

La bolsa española vive días históricos.

El Ibex 35 ha superado la barrera de los 14.500 puntos, consolidando máximos que no se veían desde enero de 2008.

Esta escalada, que sitúa al selectivo en el mejor nivel de los últimos 17 años y siete meses, tiene nombres propios: Banco Sabadell y BBVA. Ambos bancos han protagonizado fuertes subidas en el parqué, en un contexto marcado por movimientos corporativos, dividendos extraordinarios y una coyuntura macroeconómica favorable para la renta variable nacional.

El Ibex cerró la sesión del miércoles en 14.536,60 puntos, con un avance del 0,9% respecto al día anterior.

Este nuevo techo supone un incremento acumulado superior al 25% en lo que va de año, situando a la bolsa española como la más fuerte entre los grandes mercados europeos.

Los inversores internacionales han vuelto a fijar su atención en el mercado español, atraídos por la rentabilidad del sector financiero y la estabilidad macroeconómica.

Sabadell y BBVA: motores del rally bursátil

El papel protagonista de Banco Sabadell ha sido indiscutible. Tras obtener el respaldo mayoritario de sus accionistas a la venta de su filial británica TSB y aprobar un dividendo extraordinario, el banco ha visto cómo su cotización se disparaba. Además, Sabadell ostenta actualmente la mayor rentabilidad por dividendo del Ibex 35, con un 10,9% para 2024, lo que refuerza su atractivo para los inversores orientados a ingresos recurrentes.

Por su parte, BBVA mantiene el pulso con una OPA hostil sobre Sabadell. El banco azul cuenta con más de 4.400 millones de euros de capital extra para mejorar su oferta si fuera necesario, aunque por ahora su dirección descarta subir los términos actuales. El mercado interpreta que BBVA podría verse forzado a «edulcorar» la operación para convencer a los accionistas más reacios, dado que la prima inicial se ha reducido drásticamente desde mayo. En cualquier caso, la operación está condicionada por las exigencias regulatorias del Gobierno español, que impide una fusión real durante al menos tres años.

Ambos bancos han sido los valores más alcistas del índice desde el cierre de 2020. Sabadell multiplica por casi diez su valor bursátil desde entonces y es el banco que más ha subido en toda Europa en ese periodo. BBVA también presenta una revalorización significativa (x4,3), aunque parte de sus beneficios dependen de mercados emergentes más volátiles como México o Turquía.

Claves del entorno macroeconómico

El buen comportamiento del Ibex no puede entenderse sin analizar el entorno económico nacional e internacional. La economía española mantiene un dinamismo superior al de la eurozona: el Gobierno prevé un crecimiento del PIB del 2,6% en 2025 y tasas cercanas al 2% para los próximos años. Los datos de empleo son sólidos: España suma más de medio millón de nuevos ocupados este año y registra mínimos históricos en temporalidad laboral.

El contexto internacional también ha contribuido al optimismo bursátil:

Distensión comercial entre Estados Unidos y China tras una tregua arancelaria.

Mantenimiento de políticas monetarias acomodaticias por parte del BCE tras recortes recientes de tipos.

Sólidas cifras de turismo tras Semana Santa que han reforzado sectores cíclicos dentro del índice español.

Revisión al alza del aporte del sector exterior: las exportaciones podrían crecer un 2,6% este año según la Cámara de Comercio.

Sin embargo, persisten riesgos latentes:

La inflación en la zona euro sigue cerca del 2,5%, lo que pone en duda nuevos recortes inmediatos por parte del BCE y podría provocar episodios puntuales de volatilidad.

Incertidumbre geopolítica global y advertencias recurrentes sobre aranceles desde Estados Unidos.

Predicciones económicas y perspectivas para el Ibex 35

Las previsiones apuntan a una consolidación alcista para el selectivo español durante lo que queda de año y principios de 2026:

Los analistas consideran clave que el Ibex mantenga los 12.895 puntos como soporte para sostener la tendencia positiva actual.

como soporte para sostener la tendencia positiva actual. El consenso espera cierta dificultad para consolidarse por encima de los 13.300 puntos si faltan catalizadores claros o si repuntan las tensiones internacionales o inflacionistas.

si faltan catalizadores claros o si repuntan las tensiones internacionales o inflacionistas. Las proyecciones oficiales sitúan el crecimiento económico entre el 2% y el 2,6% hasta 2026, con creación neta de empleo y mejora paulatina de la productividad nacional.

La composición cíclica del índice español —con fuerte peso bancario e industrial— lo hace especialmente sensible tanto a factores macroeconómicos internos como a shocks internacionales.

Recomendaciones para inversores

En este escenario marcado por máximos históricos y elevada volatilidad potencial, sugiero a los inversores:

Mantener exposición selectiva a bancos líderes (especialmente Sabadell y BBVA), aprovechando su alta rentabilidad por dividendo.

Vigilar posibles movimientos corporativos: la evolución final de la OPA sobre Sabadell puede generar oportunidades tácticas adicionales.

Diversificar hacia sectores defensivos dentro del Ibex si repunta la incertidumbre global o hay señales claras de desaceleración económica.

Seguir con atención los próximos pasos del BCE respecto a tipos e inflación; cualquier giro inesperado podría alterar el actual equilibrio alcista.

Considerar realizar plusvalías parciales si el índice pierde soportes relevantes (12.900 puntos) o si se confirma una falta clara de catalizadores en la segunda mitad del año.

La clave está en combinar visión estratégica —aprovechando la fortaleza estructural actual— con una gestión activa del riesgo ante posibles giros macroeconómicos o políticos.

La bolsa española encara uno de sus periodos más brillantes desde antes de la crisis financiera global. El reto ahora es consolidar estos avances sin perder de vista que todo ciclo alcista convive inevitablemente con riesgos latentes y fases correctivas puntuales.