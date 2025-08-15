Horario de los supermercados este viernes 15 de agosto de 2015: a qué hora abren y cierran Mercadona, Carrefour, Lidl, Alcampo, Dia…

El 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, marca uno de los momentos más emblemáticos del calendario español: un festivo nacional que coincide con las vacaciones, celebraciones locales y el menor consumo televisivo del año. En este contexto, muchos aprovechan para descansar o viajar, pero también surge la necesidad de hacer compras de última hora. La pregunta que se repite es clara: ¿qué supermercados abren y en qué horario?

A día de hoy, 15 de agosto de 2025, la apertura y cierre de los principales supermercados en España responde a una estrategia ajustada a la festividad y el turismo. Aquí tienes una guía práctica sobre los horarios especiales en las grandes cadenas y lo que puedes esperar si necesitas llenar la nevera antes de tu escapada.

Mercadona: apertura limitada y solo en zonas turísticas

La política habitual de Mercadona es cerrar sus tiendas en festivos nacionales. Sin embargo, este año abre algunos establecimientos en zonas costeras y turísticas como Andalucía , Baleares , Canarias , Cataluña , Comunidad Valenciana y Murcia .

es cerrar sus tiendas en festivos nacionales. Sin embargo, este año abre algunos establecimientos en zonas costeras y turísticas como , , , , y . El horario especial para estos locales será principalmente de 9:00 a 15:00 horas, aunque se recomienda consultar el localizador web para confirmar el horario exacto según la localidad.

Carrefour: horarios según el tipo de tienda

Carrefour Market suele abrir entre las 7:00/8:30 hasta las 22:00 horas, pero este viernes muchas tiendas operarán en horario reducido, especialmente aquellas con licencia para abrir en festivos.

suele abrir entre las 7:00/8:30 hasta las 22:00 horas, pero este viernes muchas tiendas operarán en horario reducido, especialmente aquellas con licencia para abrir en festivos. Los formatos Express y Bio pueden variar su apertura, desde franjas cortas como 10:00 a 21:00 horas hasta solo por la mañana, 9:00 a 14:00 horas. Es fundamental revisar la web oficial para detalles concretos.

Lidl: atención especial en zonas turísticas

La cadena alemana Lidl mantiene cerradas muchas tiendas, pero abre algunas ubicadas en destinos vacacionales con horario reducido.

mantiene cerradas muchas tiendas, pero abre algunas ubicadas en destinos vacacionales con horario reducido. El rango más frecuente será de 10:00 a 15:00 horas o incluso hasta las 20:00/22:00 horas en algunos casos. Consulta su buscador online antes de desplazarte.

Alcampo: flexibilidad según la demanda local

La mayoría de hipermercados Alcampo permanecerán abiertos este viernes. En general, funcionarán de 9:00 a 20:00 horas, aunque algunas tiendas podrían extender hasta las 22:00 horas o reducirse a solo mañana.

permanecerán abiertos este viernes. En general, funcionarán de 9:00 a 20:00 horas, aunque algunas tiendas podrían extender hasta las 22:00 horas o reducirse a solo mañana. En localidades con alta afluencia turística pueden mantener el horario completo; verifica el estado concreto en su web.

DIA y Ahorramás: apertura restringida

DIA abre parte de sus tiendas únicamente de 10:00 a 15:00 horas, principalmente en áreas turísticas o grandes ciudades; el resto permanecerá cerrado.

abre parte de sus tiendas únicamente de 10:00 a 15:00 horas, principalmente en áreas turísticas o grandes ciudades; el resto permanecerá cerrado. En el caso de Ahorramás, algunas tiendas estarán abiertas por la mañana (9:00 a 15:00 horas) pero la mayoría cerrarán durante todo el día. Es imprescindible consultar el buscador online antes de salir.

Aldi y otras cadenas

Aldi ajusta su horario según la ubicación. Algunas tiendas abrirán de 9:00 a 21:00 horas, otras solo hasta mediodía (9:00 a 15:00 horas) o seguirán el modelo festivo local. La consulta web es clave para saber si tu Aldi está operativo.

ajusta su horario según la ubicación. Algunas tiendas abrirán de 9:00 a 21:00 horas, otras solo hasta mediodía (9:00 a 15:00 horas) o seguirán el modelo festivo local. La consulta web es clave para saber si tu Aldi está operativo. El Corte Inglés, incluyendo Hipercor y Supercor, abrirán algunas tiendas en horario reducido, generalmente de 11:00 a 21:00 horas, aunque no todas estarán operativas.

Consejos para planificar tu compra festiva

Antes de salir rumbo al supermercado, ten presente estos puntos:

Verifica el buscador online del supermercado para confirmar si tu tienda abre hoy.

Los horarios pueden cambiar según la localidad, tipo de tienda y normativa municipal.

Las zonas costeras y turísticas suelen tener mayor disponibilidad, adaptándose al flujo vacacional.

Tabla resumen de horarios habituales este viernes 15 de agosto

Cadena Horario recomendado Observaciones principales Mercadona 9:00 – 15:00 Solo zonas turísticas Carrefour 9:00 – 22:00 Reducción posible, depende del formato Lidl 10:00 – 15/20/22 Zonas vacacionales abiertas Alcampo 9:00 – 20/22 Posibles extensiones/localidades DIA 10:00 – 15:00 Apertura limitada Ahorramás 9:00 – 15:00 Pocas tiendas abiertas Aldi 9:00 – 15/21 Consultar tienda específica Hipercor 11:00 – 21:00 Horario reducido

El día con más fiestas… y menos televisión

Este viernes coincide además con uno de los días con mayor número de celebraciones locales. Las fiestas patronales se multiplican por toda España, desde pequeñas poblaciones rurales hasta grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. El resultado es un descenso significativo del consumo televisivo, ya que muchas familias optan por actividades al aire libre, escapadas cortas o turismo interno.

Esta dinámica influye directamente en los hábitos comerciales del país. Los supermercados ajustan sus estrategias para captar la demanda residual que genera el turismo y las festividades locales. Por ello, las cadenas priorizan aperturas estratégicas allí donde se concentra la mayor afluencia estival.

Quien necesite hacer una compra rápida encontrará opciones abiertas si consulta previamente su tienda más cercana. El verano sigue su curso entre celebraciones, descanso y una compra bien planificada.