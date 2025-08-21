Óscar Puente no disimula y enchufa como consejero de RENFE y con un sueldo opíparo a su colega de redes sociales

Desde que Pedro Sánchez okupó La Moncloa, hace casi ocho años, el enchufismo en el PSOE se ha convertido en una epidemia.

Con múltiples protagonistas y variantes, que van desde la ‘sobrina’ maciza a la que se enchufa en una empresa pública para que cobre sin trabajar, al aparatchik fiel a quien se colocó en un cargo de oropel, aunque no sepa hacer la O con un canuto, como fue el caso Koldó.

Nombramientos como el de Ismael Bosch, un histórico del socialismo castellano-leonés y fiel escudero de Óscar Puente, ejemplifican esta práctica.

Bosch, experto en redes sociales, ha pasado de gestionar las cuentas del exalcalde de Valladolid a consejero de Renfe Viajeros, un cargo que ha desatado la rechifla por su escasa relación con el transporte ferroviario y porque llega justo cuando peor van los trenes en España.

La relación casi amorosa entre Puente y Bosch, forjada en años de colaboración en Valladolid, tiene que ver mucho con la fiebre tuitera del ministro más bocazas del Gabinete Frankenstein.

La decisión, oficializada el pasado 12 de agosto de 2025 y publicada ya en la web corporativa, no solo responde a una estrategia de renovación interna, sino que también pone el foco sobre la conexión directa entre el nuevo consejero y el actual ministro de Transportes.

A día de hoy, 21 de agosto de 2025, el contexto no puede ser más sensible: Renfe afronta desafíos en materia de competencia y servicio público, con incidentes recientes en líneas estratégicas que han puesto en cuestión la gestión del operador ferroviario.

Quién es Ismael Bosch: del activismo socialista a la gestión pública

La trayectoria profesional y política de Ismael Bosch se remonta a los años noventa. Natural de Castilla y León, es un veterano del PSOE regional. Su currículum incluye:

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.

Estudios en Ciencias Empresariales en la Universidad de Valladolid .

. Experiencia como responsable de redes sociales del Ayuntamiento vallisoletano durante la alcaldía de Puente (2015-2018).

Jefe de gabinete del alcalde (2018-2019).

Miembro del comité federal del PSOE (1998-2000).

Distintos cargos en Juventudes Socialistas tanto a nivel local como nacional.

En la actualidad, asistente en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática del Congreso desde 2024.

El perfil profesional de Bosch combina comunicación política, gestión pública y una destacada especialización en redes sociales y protocolo institucional.

La relación con Óscar Puente: confianza y estrategia digital

El vínculo entre Óscar Puente e Ismael Bosch se forjó mucho antes del salto a la escena nacional. Ambos coincidieron como estudiantes universitarios en Valladolid; uno cursando Derecho, el otro Empresariales. Después, compartieron militancia activa en las Juventudes Socialistas.

La colaboración más intensa llegó con la llegada de Puente a la alcaldía vallisoletana. Bosch asumió desde el primer mes como su «community manager» y coordinador digital. El estilo directo y frecuente uso que hace Puente de las redes sociales —especialmente X (antes Twitter)— se asocia al enfoque comunicativo impulsado por Bosch durante esos años.

En 2018, Bosch ascendió a jefe de gabinete, reforzando su papel estratégico y su cercanía al entonces alcalde. Esta relación profesional ha sido clave para que ahora sea considerado «hombre de máxima confianza» dentro del círculo del ministro.

¿Por qué Renfe? La lógica tras el nombramiento

La filial Renfe Viajeros es considerada «la joya de la corona» dentro del grupo público ferroviario, pues gestiona tanto los servicios públicos subvencionados como los comerciales en competencia con operadores privados como Iryo u Ouigo.

Los tres nuevos consejeros designados —Teresa Busto, Santiago Franco e Ismael Bosch— reflejan perfiles variados:

Teresa Busto: ingeniera industrial con experiencia directiva en Airbus y miembro asesor del CSIC .

y miembro asesor del . Santiago Franco: experto en sistemas de información y turismo, con paso por grandes consultoras.

Ismael Bosch: perfil político-comunicativo con fuerte implantación en el entorno socialista castellano-leonés.

Según fuentes internas citadas por medios especializados, esta renovación estratégica busca combinar experiencia técnica e institucional para reforzar el consejo ante los desafíos actuales. Sin embargo, el nombramiento concreto de Bosch destaca por su proximidad personal al ministro responsable del área.

Transparencia salarial: ¿un sueldo «opíparo»?

El acceso al consejo directivo suele asociarse con retribuciones elevadas. Sin embargo, según los estatutos consultados por medios económicos nacionales, los consejeros externos como Bosch reciben únicamente compensaciones por asistencia efectiva a reuniones —no un salario fijo mensual—. Es decir:

No existe sueldo base ni retribución anual garantizada.

Las dietas o compensaciones dependen exclusivamente del número real de sesiones a las que asista cada consejero.

Este sistema retributivo es común en otras filiales estatales y está destinado a limitar los costes estructurales derivados del tamaño creciente de los consejos directivos.

Reacciones políticas y sociales

El nombramiento ha generado revuelo tanto en entornos políticos como mediáticos:

Sectores críticos lo califican como ejemplo claro del «amiguismo político» o «enchufismo».

Desde el ámbito socialista se subraya que Bosch aporta un perfil experimentado y conocedor tanto del aparato institucional como del funcionamiento interno del partido.

La oposición ha utilizado el caso para denunciar supuestas prácticas poco transparentes dentro del Ministerio.

Por otro lado:

La dirección actual de Renfe mantiene que las incorporaciones responden a criterios estratégicos para abordar los retos comerciales y tecnológicos inmediatos.

Se destaca que otros dos miembros incorporados presentan perfiles técnicos ajenos a cualquier polémica partidista.

El debate sobre meritocracia y acceso a cargos públicos

El caso pone sobre la mesa un debate recurrente sobre cómo se accede a puestos relevantes en empresas públicas españolas:

¿Deben primar los méritos técnicos o es legítimo apostar por perfiles políticos con experiencia relevante?

¿Hasta qué punto puede considerarse normal que ministros rodeen sus equipos directivos inmediatos con personas afines políticamente?

En este sentido:

El sector ferroviario español afronta una etapa crítica: competencia internacional creciente, demandas ciudadanas sobre calidad y puntualidad, e incidentes recientes que exigen respuestas eficaces.

Apostar por personas «de confianza» puede aportar cohesión al equipo directivo pero también abrir grietas ante posibles conflictos éticos o reputacionales.

Renfe Viajeros encara así una fase clave bajo vigilancia pública reforzada. El tiempo dirá si esta apuesta por renovar su órgano directivo contribuye realmente a mejorar la gestión o si termina por alimentar aún más las suspicacias sobre el funcionamiento interno del sector público español.