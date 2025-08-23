Jay Powell abre la puerta a un recorte de tipos de la Reserva Federal en septiembre de 2025

El discurso de Jerome H. Powell en el simposio anual de política económica en Jackson Hole no ha dejado indiferente a nadie.

Por primera vez en 2025, el presidente de la Reserva Federal ha señalado que el «equilibrio de riesgos» en la economía estadounidense ha comenzado a cambiar, aumentando así la probabilidad de que el banco central recorte los tipos de interés en su próxima reunión de septiembre. Las palabras de Powell han tenido un efecto inmediato: las bolsas han reaccionado al alza y los rendimientos de los bonos del Tesoro han caído, reflejando la percepción creciente de que un cambio en la política monetaria está cerca.

En su intervención, Powell afirmó que «la estabilidad del mercado laboral y otras medidas nos permiten proceder con cautela», pero advirtió que «el balance cambiante de riesgos puede justificar un ajuste en nuestra postura». Para muchos analistas, este mensaje es lo más cercano a una confirmación de que la Fed está preparando el terreno para un recorte, algo que los mercados ya descuentan desde hace semanas.

Contexto económico: desaceleración y nuevas amenazas inflacionistas

A día de hoy, 23 de agosto de 2025, la economía estadounidense muestra señales claras de enfriamiento. El crecimiento del PIB se ha ralentizado hasta el 1,2% anualizado en el primer semestre, frente al 2,5% registrado en 2024. El motor del consumo se ha debilitado, mientras que el mercado laboral —que durante meses fue el pilar del ciclo expansivo— comienza a mostrar grietas. El informe de empleo más reciente estuvo muy por debajo de las previsiones y revisiones a la baja en los meses previos han alimentado las dudas sobre la fortaleza real del mercado laboral.

Por otro lado, la inflación sigue siendo motivo de preocupación para la Fed. Aunque se ha reducido desde los picos post-pandemia, los precios al consumo (PCE) crecieron un 2,6% interanual hasta julio, y el dato subyacente se sitúa todavía en el 2,9%, por encima del objetivo oficial. Además, los nuevos aranceles impulsados por la administración Trump están generando presiones adicionales sobre determinados bienes importados, lo que podría traducirse en un repunte temporal pero significativo de algunos precios.

Presión política y tensiones internas en la Reserva Federal

El giro comunicativo de Powell no solo responde a datos macroeconómicos. El entorno político es más tenso que nunca. El presidente Donald Trump lleva meses exigiendo un recorte urgente de tipos y no ha dudado en trasladar esa presión al terreno personal e institucional. Solo horas después del discurso en Jackson Hole, Trump volvió a criticar públicamente a Powell por lo que considera una reacción tardía: “Debería haber bajado tipos hace un año”, declaró desde el Despacho Oval.

Las tensiones se extienden también al seno del Consejo de Gobernadores. Trump ha amenazado con destituir a la gobernadora Lisa Cook, envuelta en una polémica sobre supuestos fraudes hipotecarios que está siendo investigada por el Departamento de Justicia. La estrategia del presidente parece clara: busca aumentar su control sobre la Fed forzando dimisiones y nombrando aliados propios. Si lograse reemplazar a Cook antes de febrero, obtendría mayoría en el consejo e incluso podría influir sobre las presidencias regionales. Esta pugna subraya hasta qué punto la independencia del banco central está sometida a tensiones inéditas.

Expectativas y reacciones: ¿qué viene ahora?

La posibilidad realista de un recorte ha sido recibida con entusiasmo en Wall Street. El índice S&P 500 subió un 1,3% tras las palabras del presidente de la Fed. Según las estimaciones basadas en futuros (CME FedWatch), antes del discurso ya había una probabilidad del 72% de una bajada en septiembre; tras Jackson Hole, este escenario se consolida aún más.

No obstante, algunos analistas advierten sobre riesgos asociados:

Si la Fed pospone demasiado el recorte, podría endurecerse aún más el entorno financiero justo cuando más vulnerable está el empleo.

Un recorte prematuro podría alimentar nuevas presiones inflacionistas si los efectos arancelarios persisten más allá del corto plazo.

La credibilidad institucional puede verse erosionada si las decisiones se perciben como influenciadas por presiones políticas.

En este contexto, Powell opta por un lenguaje prudente: no confirma explícitamente un recorte inminente pero deja claro que está sobre la mesa si los datos laborales siguen deteriorándose o si se agrava la incertidumbre derivada del entorno internacional y político.

Factores clave a vigilar hasta septiembre

De cara al decisivo encuentro del FOMC (Federal Open Market Committee) previsto para mediados de septiembre, estos son los elementos más determinantes:

Evolución del mercado laboral: cualquier deterioro adicional será argumento clave para justificar una bajada.

Trayectoria inflacionista: habrá máxima atención al efecto retardado de los nuevos aranceles sobre los precios.

Presión política e institucional: movimientos adicionales desde la Casa Blanca podrían condicionar tanto la comunicación como las decisiones internas.

Sentimiento inversor: dado que Wall Street ya descuenta ampliamente una rebaja, cualquier sorpresa al alza o negativa podría provocar fuertes oscilaciones.

En definitiva, Jay Powell ha puesto todas las cartas sobre la mesa para una decisión histórica que marcará el rumbo económico global durante los próximos trimestres. A tan solo semanas para ese momento clave, la Reserva Federal afronta uno de sus mayores retos desde hace décadas: equilibrar crecimiento e inflación bajo una presión política sin precedentes y con mercados atentos a cada matiz.