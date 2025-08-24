La España de Sánchez: el precio de la vivienda sube tres veces más que los salarios

La pescadilla que se muerde la cola.

Y con una parálisis o desidia institucional que clama al cielo.

La brecha entre el precio de la vivienda y los salarios en España nunca ha sido tan evidente como en la actualidad.

A día de hoy, 24 de agosto de 2025, el acceso a la vivienda sigue siendo un reto que se agrava año tras año para una parte cada vez mayor de la población.

El precio medio de la vivienda nueva ha alcanzado en junio de 2025 los 3.151 euros/m², situándose en máximos históricos y con previsiones de cerrar el año en torno a los 3.291 euros/m², lo que supondría una subida anual del 8,7%.

En contraste, los salarios apenas han crecido un 26,5% en la última década, mientras que el alquiler lo ha hecho un 91,4%, la vivienda nueva un 51,9% y la usada un 35,1% en ese mismo periodo.

Este profundo desajuste convierte la vivienda en un bien casi de lujo, con especial impacto en los jóvenes y en las clases medias con poder adquisitivo limitado.

Radiografía de una brecha creciente

Los datos confirman que la desconexión entre salarios y precios de la vivienda no es coyuntural. Desde 2021, el precio de la vivienda en venta ha subido un 25,3% mientras que los salarios solo han avanzado un 7,4%. El último año, los sueldos subieron un 3,1% frente a un incremento del 8,4% en la vivienda de segunda mano.

Solo en 2025, el precio de la vivienda libre se ha disparado un 12,2% interanual en el primer trimestre, la mayor subida desde 2007, con un índice de precios que ya es un 71% más alto que en 2015. Esta tendencia, lejos de remitir, se viene agravando desde hace más de una década, encadenando 44 trimestres consecutivos de aumentos.

Datos clave (2021-2025):

Crecimiento de precios de vivienda en venta: +25,3%

+25,3% Crecimiento de salarios: +7,4%

+7,4% Incremento del alquiler: +91,4% en la última década

+91,4% en la última década Precio medio vivienda nueva (junio 2025): 3.151 €/m²

3.151 €/m² Subida anual prevista vivienda nueva (2025): +8,7%

Un mercado con fuerte demanda y escasa oferta

El desequilibrio entre oferta y demanda es la principal causa de esta escalada de precios. La fuerte demanda, impulsada por la recuperación económica, el crecimiento de la población inmigrante y el interés de compradores extranjeros en zonas como la Costa del Sol o Málaga, se enfrenta a una oferta muy limitada de vivienda nueva. La falta de suelo disponible, la escasez de mano de obra y la incertidumbre regulatoria dificultan la producción de nuevas viviendas, agrandando la brecha y dificultando aún más el acceso a la propiedad.

En ciudades como Madrid y Barcelona, la presión es especialmente intensa, pero la tendencia se extiende a prácticamente todo el territorio, con subidas de dos dígitos en siete comunidades en el último año. Solo en Aragón se ha registrado una mejora relativa: el salario medio subió un 3,4% y el precio de la vivienda descendió un 0,6%.

Hipotecas: leve respiro en los tipos, pero sin alivio real

El único respiro, aunque insuficiente, viene de la mano de las hipotecas. Tras años de subidas, los tipos de interés han iniciado un descenso gracias a las decisiones del Banco Central Europeo, lo que ha permitido a los bancos ofrecer hipotecas fijas en torno al 2,3-2,5% a principios de 2025. El euríbor, que había alcanzado el 4,16% en 2023, ronda ahora el 2,1%, abaratando las cuotas de los hipotecados a tipo variable.

Sin embargo, esta mejora no compensa la escalada de precios. Aunque la firma de hipotecas ha retrocedido en el último trimestre, el mercado sigue muy activo y las condiciones, a pesar de ser favorables para quienes logran acceder, no resultan suficientes para revertir la tendencia de exclusión de muchos potenciales compradores.

El acceso a la vivienda: un reto estructural

El resultado de todo este escenario es claro: solo uno de cada cuatro ocupados percibe ingresos por encima de la media salarial, y el número de trabajadores con más de un empleo ha crecido un 30% desde la pandemia. El acceso a la vivienda se deteriora significativamente y la desigualdad se acentúa, especialmente entre los jóvenes y las familias con rentas medias y bajas.

Las cifras dejan poco margen a la interpretación:

En los últimos 3 años, el precio de la vivienda ha subido tres veces más que los salarios .

. El alquiler se ha encarecido casi el doble que la vivienda en propiedad en la última década .

. La demanda de compra, sostenida por factores demográficos y económicos, sigue tensionando el mercado.

Perspectivas para el futuro: ¿hay margen para el optimismo?

Las previsiones de los principales analistas apuntan a que los precios de la vivienda seguirán creciendo en 2025, aunque a un ritmo algo más moderado. BBVA Research prevé un incremento del 4,7% en el conjunto del año, reforzado por una demanda activa y una oferta limitada. La rebaja de los tipos de interés podría animar algo más el mercado hipotecario, pero no parece que vaya a traducirse en una mejora real de la accesibilidad para la mayoría de la población.

El acceso a la vivienda, por tanto, seguirá siendo uno de los grandes retos sociales y económicos de la España de Pedro Sánchez. Mientras el mercado no logre un equilibrio entre oferta y demanda y los salarios no recuperen terreno, la vivienda continuará ahogando a miles de familias. Para muchos, la casa propia se ha convertido en un sueño cada vez más lejano, y el alquiler en una carga creciente y difícil de asumir.

La esperanza de que una bajada de tipos o un leve ajuste en los precios pueda cambiar la situación se diluye ante un problema estructural que exige soluciones profundas y sostenidas en el tiempo. El debate sobre la vivienda, lejos de agotarse, está más vivo que nunca en el corazón de la sociedad española.