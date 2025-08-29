EEUU cierra la puerta al ‘de minimis’: Temu y Shein, en el ojo del huracán del comercio internacional

El comercio online transfronterizo da un giro inesperado en Estados Unidos. Desde hoy, el gigante norteamericano elimina la exención ‘de minimis’ para paquetes de hasta 800 dólares, una norma que durante años permitió a millones de consumidores recibir productos internacionales sin pagar aranceles ni afrontar trámites engorrosos. La decisión, que afecta directamente a plataformas como Temu y Shein, no solo encarece las compras online desde el extranjero, sino que puede reconfigurar la competencia global en el sector del e-commerce.

¿Qué significa el adiós al ‘de minimis’?

La exención ‘de minimis’ era un salvoconducto fiscal. Permitía importar bienes de bajo valor —hasta 800 dólares por paquete— sin impuestos ni declaración aduanera formal. Este mecanismo fue explotado por grandes plataformas digitales, especialmente las chinas, para enviar millones de productos directamente a consumidores estadounidenses a precios muy competitivos, sorteando la barrera arancelaria que sí enfrentan los importadores tradicionales.

Desde hoy, todos los paquetes —sin importar su valor o país de origen— están sujetos a aranceles, impuestos y tasas. Se aplicará una tarifa según el origen del producto o una tasa plana temporal para envíos postales mientras se implementa el nuevo sistema. Esta medida responde tanto a preocupaciones económicas como de seguridad: la Casa Blanca argumenta que la exención facilitaba el contrabando, la entrada de drogas ilícitas y la evasión fiscal.

El impacto directo en Temu y Shein

Para plataformas como Temu y Shein, el cambio es disruptivo. Su modelo de negocio dependía del bajo coste logístico y fiscal para inundar el mercado estadounidense con productos asequibles enviados directamente desde China o centros logísticos asiáticos. Ambas compañías han anunciado “ajustes de precios” inmediatos ante el aumento de costes operativos por los nuevos aranceles.

Algunos datos clave:

El nuevo arancel alcanza hasta un 145% para productos chinos, aplicable incluso a envíos pequeños que antes estaban exentos.

Hasta 4 millones de paquetes diarios —la mayoría procedentes de China— entraban antes bajo esta exención.

Las dos plataformas han confirmado retrasos en los plazos de entrega y subidas de precios para los clientes estadounidenses.

La presión no afecta solo a los gigantes asiáticos: muchas pymes internacionales que vendían directamente a consumidores estadounidenses verán dispararse sus costes logísticos y administrativos.

Cambios logísticos y reacción del sector postal

El flujo masivo de pequeños envíos ha sobrecargado durante años al sistema aduanero estadounidense. Con la nueva normativa, algunas operadoras postales han suspendido temporalmente envíos hacia EEUU mientras ajustan procesos y tarifas. El periodo de transición incluye tasas planas temporales y la posibilidad de sanciones severas para empresas que intenten evadir los nuevos controles, como aranceles punitivos del 40% si se detecta transbordo fraudulento.

Para los consumidores estadounidenses, esto se traduce en:

Precios más altos en compras online internacionales.

Retrasos adicionales por inspecciones aduaneras.

Menor variedad de productos extranjeros disponibles a bajo coste.

Repercusiones globales: oportunidad para Europa y Latinoamérica

El cambio normativo no solo es una barrera para Asia. Supone una oportunidad estratégica para marketplaces europeos y latinoamericanos con logística adaptada al mercado estadounidense o presencia local. Marcas españolas o latinoamericanas con almacenes en EEUU podrán competir mejor frente al encarecimiento del producto chino.

Además:

La Unión Europea verá aumentos arancelarios mínimos del 15% para productos con tasas previas más bajas.

Empresas con logística integrada en ambos continentes pueden ofrecer entregas más rápidas y precios más estables.

Se prevé una reorientación del comercio internacional digital hacia modelos “glocales”, donde la cercanía logística se convierte en ventaja competitiva.

Plataforma Modelo anterior Nuevo escenario tras fin ‘de minimis’ Temu/Shein Envíos directos desde Asia <800$ Aranceles altos, subidas de precio y retrasos Amazon EE.UU Stock local/importación tradicional Menor impacto directo Pymes LATAM/EU Exportación directa sin aranceles Coste logístico/arancelario mucho mayor

¿Por qué ahora? Claves políticas y comerciales

La eliminación del ‘de minimis’ se inscribe en una estrategia más amplia de Estados Unidos para reducir su déficit comercial con China e incentivar la producción nacional. A nivel político, responde también a presiones internas por parte de sindicatos, industria local y agencias federales preocupadas por seguridad aduanera.

La administración Trump ha endurecido además las tarifas recíprocas: los productos europeos con arancel inferior al 15% pasarán automáticamente a ese porcentaje mínimo; los procedentes de países señalados por evasión sufrirán penalizaciones adicionales. Como respuesta, China ha impuesto aranceles espejo a productos estadounidenses e incluso restricciones estratégicas en sectores clave.

El futuro inmediato del e-commerce internacional

A día de hoy, 29 de agosto de 2025, el comercio electrónico internacional afronta un nuevo escenario marcado por:

Barreras fiscales crecientes.

Vigilancia reforzada sobre rutas logísticas e importadores.

Un probable encarecimiento sostenido en las compras transfronterizas.

Para las plataformas digitales globales —y sus millones de usuarios— comienza una etapa donde la competencia se decidirá tanto en el precio como en la capacidad logística y adaptación regulatoria. Mientras tanto, marcas europeas y latinoamericanas con visión internacional detectan una oportunidad única para ganar cuota ante un rival asiático debilitado.

La transformación apenas comienza: quien entienda rápido las nuevas reglas tendrá mucho terreno ganado en este tablero global cada vez más complejo y desafiante.